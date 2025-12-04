El Coro de la Ciudad brindó su recital en el Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
El Coro de la Ciudad de Paraná ofreció una velada musical de alto nivel en el Juan L. Ortiz. La noche contó con la participación estelar del reconocido pianista paranaense José Bulos y la presencia de la compositora santafesina Águeda Garay.
El Coro de la Ciudad de Paraná, dirigido por Eliseo Almada presentó, este jueves, un concierto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en lo que fue catalogada como una "velada hermosísima para acercarse y disfrutar".
La propuesta contó con la participación especial del pianista José Bulos y la presencia de la compositora Águeda Garay. El evento es parte de una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná.
El músico paranaense José Bulos, con amplia trayectoria, fue el invitado estelar de la noche. Su actuación se dividió en dos momentos: una sección de piano solo y, posteriormente, la interpretación de algunas canciones junto al coro.
"Fui invitado para hacer una parte de piano solo y después compartir algunas canciones con el Coro de la Ciudad", explicó Bulos antes de su presentación.
El pianista destacó el trabajo del director, Eliseo Almada, con quien comparte un vínculo de muchos años, señalando que el coro "realmente canta con el corazón, canta con el alma".
Repertorio
El repertorio incluyó un homenaje a la música popular con arreglos especiales. Uno de los puntos sobresalientes de la noche fue la presentación de una versión de "Alfonsina del Mar". Este arreglo fue realizado por la compositora santafesina Águeda Garay, quien se encontraba entre el público
"Esta noche, por ejemplo, vamos a presentar un arreglo de Alfonsina del Mar, que es de una compositora santafesina, Águeda Garay, que bueno, tenemos la alegría de que nos está visitando también", detalló Bulos en su diálogo previo con Elonce.
Conformación
El Coro de la Ciudad está conformado por personas que, si bien no son profesionales, mantienen una alta calidad artística bajo la dirección de Almada. "Él hace un trabajo excelente con personas que quieren cantar, que no son profesionales ni nada por el estilo. Tiene un equipo, hay una preparadora vocal, hay un guitarrista también, Oscar Giles, que está y, siempre, con nuevas iniciativas", precisó el pianista.
La preparación incluye el cuidado de las voces, preparando nuevos repertorios y ensayando obras ya conocidas.
La Municipalidad de Paraná impulsa el concierto Coro de la Ciudad de Paraná en el Centro Cultural Juan L Ortiz como una de las propuestas culturales destacadas de la agenda.