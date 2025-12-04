Avanzan las tareas de mantenimiento en el Balneario Thompson

La municipalidad de Paraná avanzan con las tareas de mantenimiento en el Balneario Thompson, que incluyen camastros, senderos, nuevas sombrillas de paja y una mejora en el sector de juegos y deportes.
De cara a la temporada estival 25/26, la municipalidad de Paraná realiza la puesta a punto del balneario Thompson.
Las tareas se centran en el refulado de arena en el sector de playa. Además, se trabajó en la puesta en valor de camastros, senderos, nuevas sombrillas de paja, una mejora integral en el sector de juegos y zona de deportes.
“Trabajamos para recuperar la playa del Thompson. Para esto se ha destinado mucho trabajo de distintas áreas municipales para el acondicionamiento de los distintos espacios del complejo”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Los trabajos de puesta a punto en el Complejo Thompson consistieron en el acondicionamiento de camastros, regadores, senderos de madera, parquizado, construcción de más de 70 sombrillas de paja, distintas mejoras en el sector de camping, reacondicionamiento de juegos infantiles, en el sector deportivo se mejoraron las estructuras de básquet, vóley y fútbol y además se colocaron sombreadores.
Se ha trabajado en la playa seca, lo que compone el sector de arena con el traslado desde la parte más alta a la más baja y el refulado de la playa, retirando los sedimentos de barro y colocando arena.
“Una tarea intensa que en los próximos días nos permitirá iniciar la temporada de verano con una novedad importante con la implementación de un sector de sombrillas y reposeras para que paranaenses y turistas puedan hacer uso en la playa”, destacó el secretario.
Se recuerda que la única playa habilitada para el ingreso al agua es el Balneario Municipal, donde también se hicieron importantes trabajos de mantenimiento y mejoras. En tanto, el Thompson cuenta con guardavidas de forma preventiva, de 8 a 20 horas, para evitar el ingreso al agua.