El club Don Bosco realizó su festejo del 14º Día del Deportista en la institución

Este miércoles por la noche se llevó a cabo el 14º Día del Deportista del club Don Bosco, que tiene como objetivo condecorar no solo a los deportistas, sino también valores humanos.
Tuvo lugar este miércoles la celebración de la 14º edición del Día del Deportista del club Don Bosco. En su sede, autoridades de la institución de Paraná estuvieron junto a los socios y familias de los jóvenes deportistas.
Oscar Barbieri, presidente del club Don Bosco, hizo un análisis de la jornada transcurrida este miércoles: “Estamos celebrando el décimo cuarto Día del Deportista de Don Bosco, que hemos acostumbrado a través de una propuesta de Hugo Remedi, donde entregamos a cada chico destacado en su disciplina y por categoría un pequeño presente a través de una medalla que simboliza la imagen de Don Bosco y también el año que se entrega”.
Esta mención “no es solo por el talento deportivo, sino también por su demostración de compañerismo, de respeto y solidaridad. Esas son las cosas que evaluamos y evalué con cada profe cuando se elige a los chicos que son destacados”.
En la sede se inició con la práctica del fútbol masculino y también con el femenino. También tienen sóftbol, handball, futsal masculino, hockey sobre césped y sobre patines, patín artístico, vóley y distintas disciplinas ligadas con las artes marciales. Dentro de poco, se sumará el newcom y el golf croquet.
También estuvo presente el sacerdote, que brindó la bendición correspondiente para todas las familias y los deportistas, como así también una oración para todos los que pasaron por la institución.