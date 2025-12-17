Universitario inauguró su nuevo playón polideportivo "José María Pepe Rubio"

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
17 de Diciembre de 2025
El Club Universitario Paraná inauguró su nuevo playón polideportivo.
El Club Universitario Paraná inauguró su nuevo playón polideportivo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Club Universitario de la capital entrerriana vivió una jornada histórica con la inauguración de su flamante playón polideportivo. La obra fue concretada en apenas seis meses con el esfuerzo de los socios, la comisión y los auspiciantes.

En un emotivo acto que contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y dirigentes de diversas instituciones deportivas de la ciudad, el Club Universitario dejó oficialmente inaugurado su nuevo playón polideportivo. La flamante infraestructura representa un salto cualitativo para la entidad, que busca consolidar su rol social y deportivo en la comunidad.

La obra se concretó en un tiempo récord de medio año. Darío Rodríguez, integrante de la comisión directiva, destacó la transformación del predio: "Este es un esfuerzo enorme que en seis meses se logró. Hoy miraba hacia atrás y recordaba que esto eran granitos rotos; hoy realmente tenemos este playón y para mí es un sueño".

El dirigente precisó que, en esta primera etapa, el espacio estará destinado a las disciplinas de básquet y vóley, aunque proyectan ampliar el predio para sumar futsal en el corto plazo.

 

Imposición del nombre

 

Un momento destacado de la ceremonia fue la imposición del nombre al nuevo espacio, que desde ahora se denomina "José María Pepe Rubio". La elección rinde homenaje a un pionero que, hace más de cinco décadas, impulsó la participación del club en la Asociación Paranaense de Básquet.

"Él lo hizo propio y lo llevó adelante", recordó Rodríguez al referirse al legado del dirigente homenajeado.

 

"Lo hicimos entre todos"

 

Por su parte, el presidente de la institución, Leonardo Acosta, enfatizó el carácter colaborativo del proyecto. Acosta señaló: "Lo que tiene de particular es que uno entra y ve que lo hicimos entre todos: disciplinas, socios, sponsors e hinchas. Todos colaboraron con el bono, comprando un metro cuadrado, con los mate bingo, las matiné y las rifas".

El presidente también delineó la hoja de ruta para el próximo año, que incluye la instalación de un sistema de riego artificial en la cancha de fútbol principal, la renovación de la iluminación y los vestuarios, y la construcción de una cancha de hockey sobre césped sintético. "Hoy verlo terminado es algo increíble porque costó muchísimo, pero estamos muy felices. El desafío es seguir creciendo institucional y socialmente", concluyó Acosta.

La jornada finalizó con los niños de las categorías infantiles haciendo uso de las instalaciones, celebrando la concreción de un espacio que servirá de contención y formación para las futuras generaciones de deportistas del club.

 

Club universitario inaugura su nuevo playón polideportivo

Temas:

Deportes Club Universitario Paraná
