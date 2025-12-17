Video: así se produjo el robo de una caja de herramientas del interior de una camioneta en Paraná

A plena luz del día, este martes se produjo el robo de una caja de herramientas del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en calle Moussy, en la ciudad de Paraná. En las últimas horas, Elonce accedió al video del ilícito.

Según puede observarse en el corto video, un hombre aparece en el lugar y al observar el vehículo, que se encontraba estacionado, forzó una de las puertas y logró llevarse la caja de herramientas, que valdría una importante suma de dinero.

Pese a que los damnificados se dieron cuenta de la sustracción y salieron a correrlo, no pudieron recuperar las herramientas dado que el ladrón portaba un arma de fuego y le gatilló dos veces, pero las balas no salieron.

De acuerdo al testimonio, el delincuente huyó a pie y fue seguido varias cuadras hasta la zona del Arroyo Las Viejas. En medio de la persecución, el carpintero cayó al suelo y sufrió un esguince en uno de sus pies, por lo que debió recibir atención médica.

Denuncia realizada y pedido de solidaridad de la familia

Tras el episodio, la familia radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Octava, donde se aportaron datos sobre el autor del robo y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las herramientas robadas. Foto: Archivo Elonce.

Ante este reciente hecho, la familia solicitó que puedan colaborar con la recuperación de los elementos materiales porque resultan de gran ayuda para el día a día del hombre. Además, se conoció que el ladrón estaría tratando de vender dichas herramientas de trabajo e instan a que no acepten y ayuden a que puedan volver a su dueño original. “Queremos recuperar”, aseguró su sobrina a este medio.