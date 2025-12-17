Entre Ríos ocupó el cuarto lugar en ranking de provincias con expensas más caras del país

Se analizó una muestra de 200.000 consorcios céntricos y estables en 17 distritos.

Las expensas continúan siendo uno de los costos que más impactan en el bolsillo de propietarios e inquilinos. En octubre, Entre Ríos ocupó el cuarto lugar en el ranking de provincias con expensas más caras del país, según un relevamiento realizado por la plataforma de pagos de expensas y sueldos online Octavo Piso.

Mendoza se ubicó primera, superando a la Ciudad de Buenos Aires y a Neuquén.

De acuerdo con el informe, que analizó una muestra de 200.000 consorcios céntricos y estables en 17 distritos del país, el promedio de expensas en Mendoza alcanzó los $262.061,21, el valor más alto del ranking nacional.

CABA y Neuquén completan el podio de las expensas más elevadas

Detrás de Mendoza se ubicó la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de $236.576,10, mientras que Neuquén ocupó el tercer lugar con $201.407,62.

El ranking refleja el peso creciente de los costos de mantenimiento, servicios y salarios en los consorcios, especialmente en provincias con mayor actividad urbana y edificios de gran escala.

El top 10 de las provincias con expensas más caras se completó con:

Entre Ríos: $190.339,30 Catamarca: $178.457,04 Buenos Aires: $165.049,26 Córdoba: $157.970,84 Misiones: $141.772,89 Tucumán: $139.957,60

Las provincias con expensas más bajas del país

En el extremo opuesto del ranking, el informe identificó a las provincias con expensas promedio más bajas, donde los costos de administración y mantenimiento resultan considerablemente menores.

Entre las siete provincias con valores más bajos se ubicaron:

Jujuy: $137.200,38 Río Negro: $124.496,59 Chubut: $112.108,60 Santa Fe: $111.728,21 Chaco: $76.873,80 Salta: $56.702,45 San Luis: $50.541,93

En este grupo, Chaco, Salta y San Luis volvieron a posicionarse entre las jurisdicciones con las expensas más accesibles de la Argentina.

Cambios en el ranking respecto a agosto

El informe de octubre mostró movimientos relevantes en comparación con el relevamiento previo, realizado en agosto.

Uno de los cambios más destacados fue el de Mendoza, que pasó del segundo al primer lugar del ranking. En tanto, Neuquén descendió del primer al tercer puesto, mientras que la Ciudad de Buenos Aires escaló del cuarto al segundo lugar.

Por su parte, Catamarca, que en agosto se ubicaba en el tercer lugar entre las provincias con expensas más caras, cayó al sexto puesto, desplazada por Entre Ríos, que logró mantenerse en la quinta posición del ranking.

El nivel de expensas se consolidó como una variable central en las decisiones de compra y alquiler de viviendas. En un contexto de ajustes de tarifas, el costo mensual de mantenimiento de los edificios puede marcar la diferencia entre optar o no por una propiedad.

El informe de octubre vuelve a poner en evidencia las fuertes disparidades regionales y la presión creciente que las expensas ejercen sobre el presupuesto familiar, especialmente en los principales centros urbanos del país.

