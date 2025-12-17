Una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en Paraná

Un incendio se desató en la noche del miércoles en una vivienda de calle Tibiletti, en Paraná, donde una mujer fue hospitalizada por inhalación de monóxido de carbono. Bomberos y autoridades trabajaron rápidamente para controlar el fuego.
Un incendio se produjo alrededor de las 22 horas del miércoles en una vivienda ubicada en calle Tibiletti, casi en el cruce con Segundo Sombra, en la ciudad de Paraná. El fuego se originó en el interior de la casa, donde residía una mujer mayor de edad. A raíz del siniestro, la mujer sufrió la inhalación de monóxido de carbono, lo que provocó su urgente traslado hacia un centro asistencial para su atención médica.
Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar para sofocar el incendio. Lograron controlarlo rápidamente y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas linderas. También se sumaron al trabajo de control personal de la Policía, el Servicio de Emergencias 107 y una ambulancia, quienes colaboraron con la evacuación de la mujer y el rescate de los posibles riesgos inmediatos.
Las causas del origen del incendio aún están bajo investigación. (Con información de Reporte 100.7)