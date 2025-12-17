 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En la noche de este miércoles

Una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en Paraná

Un incendio se desató en la noche del miércoles en una vivienda de calle Tibiletti, en Paraná, donde una mujer fue hospitalizada por inhalación de monóxido de carbono. Bomberos y autoridades trabajaron rápidamente para controlar el fuego.

17 de Diciembre de 2025
La vivienda afectada por el incendio.
La vivienda afectada por el incendio. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un incendio se desató en la noche del miércoles en una vivienda de calle Tibiletti, en Paraná, donde una mujer fue hospitalizada por inhalación de monóxido de carbono. Bomberos y autoridades trabajaron rápidamente para controlar el fuego.

Un incendio se produjo alrededor de las 22 horas del miércoles en una vivienda ubicada en calle Tibiletti, casi en el cruce con Segundo Sombra, en la ciudad de Paraná. El fuego se originó en el interior de la casa, donde residía una mujer mayor de edad. A raíz del siniestro, la mujer sufrió la inhalación de monóxido de carbono, lo que provocó su urgente traslado hacia un centro asistencial para su atención médica.

 

Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar para sofocar el incendio. Lograron controlarlo rápidamente y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas linderas. También se sumaron al trabajo de control personal de la Policía, el Servicio de Emergencias 107 y una ambulancia, quienes colaboraron con la evacuación de la mujer y el rescate de los posibles riesgos inmediatos.

 

El trabajo de Bomberos Voluntarios de Paran&aacute; para disipar el humo dentro de la vivienda. Foto: Bomberos.
El trabajo de Bomberos Voluntarios de Paraná para disipar el humo dentro de la vivienda. Foto: Bomberos.

 

Las causas del origen del incendio aún están bajo investigación. (Con información de Reporte 100.7)

Temas:

Incendio Paraná mujer hospitalizada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso