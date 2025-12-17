 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Meteorología

Llega el calor a Entre Ríos: pronostican hasta 34ºC para algunas localidades para los próximos días

El calor a Entre Ríos comienza a llegar en el transcurso de los próximos días, según advirtió el Servicio meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, se anticipa el regreso de las lluvias.

17 de Diciembre de 2025
El calor llega a Entre Ríos. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

A pocos días de arrancar el verano, el calor a Entre Ríos ya se comienza a sentir desde el cierre de la semana hábil, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 34ºC.

 

 

Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los departamentos Paraná, Nogoyá, Villaguay, La Paz y Diamante se anticipa un jueves caluroso y con cielo mayormente despejado, con 33 grados de máxima. Sin embargo, ya para el viernes se espera que la temperatura alcance los 34ºC.

 

En el caso del sur entrerriano (Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Uruguay e Islas), se pronostica que el calor se sostendrá a lo largo del jueves y el viernes, en ambos casos con 33ºC de máxima. Principalmente, mañana será el día más caluroso con el cielo totalmente despejado.

 

Foto: Archivo Elonce.

 

En el caso de los departamentos Concordia, San Salvador, Federal, Feliciano y Federación, se anticipa que podría llegar a haber una máxima de 31 grados para este jueves, asentándose el calor para el viernes con un pico de 33ºC, al igual que el sur entrerriano. Sin embargo, de a poco comenzará a ganar terreno la nubosidad por esta zona.

 

¿Cuándo vendrán las lluvias?

 

Foto: Archivo Elonce.

 

Según adelantó Christian Garavaglia, de Meteored, “a partir del viernes iniciará un periodo con tiempo más cambiante e incierto sobre el centro y norte del país, que se prolongará todo el fin de semana y hasta incluso el próximo lunes”.

 

En esa línea, anticipó: “Este periodo estará caracterizado por el paso de distintos pulsos de inestabilidad por el centro y norte de Argentina, que aun no logran ser resueltos con detalles concordantes en cuestiones de tiempo y ubicación entre los distintos modelos meteorológicos. Serán frecuentes las lluvias y tormentas aisladas en las provincias del centro y norte del país en este tramo final de la semana, pero también habrá periodos de mejoras temporarias en donde brillará el sol y el calor se sentirá con fuerza”.

 

Para Entre Ríos y el particular caso de la capital, se espera que desde horas de la tarde del sábado comience a descomponerse el tiempo y se mantenga de la misma forma a lo largo del domingo inclusive. Ya desde el lunes, retomarían las altas temperaturas ya con la llegada de la última estación del año.

