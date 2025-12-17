Jugadores de Recreativo valoraron el título de la APB: “Estamos muy contentos y disfrutándolo”

Recreativo Bochas Club consiguió el octavo título de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) tras vencer anoche a Estudiantes en su cancha y coronar 2-0 la llave final. En esa línea, este miércoles estuvieron presentes en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, los jugadores Alan Guanco, Santino Valdemarín y Juan Krapp.

El capitán Guanco fue el primero en hablar sobre los festejos: “La sensación es de felicidad y un nuevo título para el club. Después de tantos años, ganarlo por segunda vez consecutiva a un título habla muy bien del grupo y del proyecto. Estamos muy contentos y disfrutando”.

Sobre el partido, comentó cómo lo vivió desde afuera tras perderse el partido por un desgarro en el juego pasado: “Fue muy difícil y de hecho me cambié para apoyar más de cerca todavía, pero lamentablemente no pude estar esta vez. Afortunadamente tenemos a Valen y Juani y los toros chicos que dieron la cara por el equipo. También cabe recalcar que no contamos con Mackinnon, que hace un par de meses sufrió una lesión y no estuvo presente ahora. De eso se trata un equipo: si no está uno siempre aparece otro y creo que lo demostramos”.

Imagen de los festejos. Foto: Elonce.

“Trabajamos duro y muchas veces a uno le toca más y a otros menos. Por suerte lo pudimos demostrar en esta final y se nos dio”, señaló.

Valdemarín fue uno de los claves para volver a poner en juego al Bochas con algunos triples para llevar el partido al suplementario y posteriormente ganarlo. “Hay confianza a pleno y por suerte a lo último pudo entrar. Venía jugando muy mal con los nervios y no estaba Alan. La presión, quizás, cayó sobre mí y arranqué mal, pero después pude meter algunos triples”.

“Este título significa mucho orgullo tras venir trabajando desde juveniles y viendo a los mayores aprendiendo cada día. Aparte me sirve para la vida también ver los riesgos y cómo sacar la presión”, sostuvo sobre el significado.

Krapp, en su momento, declaró: “Es un equipo muy unido que ya estaba armado. Llegar a mitad de temporada, tener que encontrarme conmigo mismo que venía de una lesión, pero hay alegría, orgullo y no tengo palabras para explicar lo que se siente haber pertenecido al club. Ellos me abrieron las puertas desde el minuto cero y me recibieron bien”.

Foto: Elonce.

En su caso personal, el exjugador de Paracao sufrió el año pasado una lesión en los meniscos y en los ligamentos cruzados que lo tuvo prácticamente más de medio año parado: “Fue durísimo, fueron prácticamente dos meses afuera sin operarme y después ocho más fuera de las canchas. Fue casi un año”.

Sobre su adaptación, acotó que fue rápido “por necesidad propia de la cabeza de querer estar al 100% y un poco fue que llego justo a la etapa de Playoffs y no se puede regalar nada. Es ganar y ganar y parte de la adaptación de la rodilla era darle a prueba y error. La rodilla quedó mejor”. En Recreativo el perimetral halló “un gran grupo, muchos amigos, organización y trabajo”.

Foto: Elonce.

Guanco retomó la palabra y comentó: “Se viene trabajando en este proyecto desde hace ocho años que arrancó el presidente Marcelo Jozami con Oscar Heis y Juan Salomone, que son las cabezas del proyecto. Yo me sumé hace seis años y después de tanta sequía metimos la cuarta final. Habla de un proyecto y de una organización. Eso se ve en el día a día y ahora a fin de año se puede disfrutar”.

Sobre la clasificación al Federal, acotaron: “Se logró el ascenso a una categoría federal que era impensado hace un par de años para un club como Recreativo jugar una competencia nacional”.