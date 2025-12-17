Clausura APB: Recreativo fue campeón tras vencer a Estudiantes 72-68 en suplementario

Clausura APB: Recreativo se consagró campeón del torneo Clausura de Primera División al derrotar a Estudiantes 72 a 68 en tiempo suplementario, como visitante en la cancha del CAE. Con el triunfo del martes por la noche, cerró la serie final 2 a 0.
En el Clausura APB, Recreativo se consagró campeón del torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet al vencer este martes por la noche a Estudiantes por 72 a 68, en condición de visitante, y cerrar la serie final por 2 a 0, en la cancha del Club Atlético Estudiantes.
El juego necesitó de tiempo suplementario para definirse: tras 40 minutos, el marcador quedó igualado en 60 y llevó el desenlace a cinco minutos adicionales, en un partido disputado ante público local en el estadio del Albinegro.
Estudiantes afrontó el compromiso con la obligación de ganar para estirar la serie, mientras Recreativo sostuvo su plan para competir fuera de casa, en un desarrollo que se mantuvo parejo y con margen reducido para diferencias amplias.
Final sin quiebres en el tiempo regular
A lo largo del tiempo regular, ninguno de los dos equipos logró despegarse en el marcador. El local encontró respuestas en momentos puntuales y se apoyó en el acompañamiento de su gente, que colmó el estadio del CAE.
Recreativo, por su parte, se mantuvo en partido y respondió desde el juego colectivo, en un trámite marcado por defensas exigentes, posesiones largas y errores que pesaron por el contexto de definición.
Con el tablero en 60 tras los 40 minutos reglamentarios, la final se trasladó al suplementario, instancia en la que se resolvió el segundo punto de la serie y, con ello, el título del Clausura.
Recreativo resolvió la final en el suplementario
En los cinco minutos adicionales, Recreativo se mostró más claro en las decisiones ofensivas y firme en defensa en los pasajes determinantes, lo que le permitió inclinar el resultado a su favor.
Estudiantes luchó hasta el cierre, pero no pudo sostener el ritmo del tramo final ni encontrar las respuestas necesarias para revertir el desarrollo en el tiempo extra.
El 72 a 68 selló el festejo visitante en la cancha del CAE y confirmó el cierre de la serie final por 2 a 0 para Recreativo, que se quedó con el Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet.
Con la consagración en el Clausura APB, Recreativo quedó ahora a la espera de la definición ante Ciclista, ganador del Apertura, para determinar el mejor del año en la APB. (Con información de Uno)