Grandes logros del Rowing en natación para el cierre del año: testimonio de los deportistas

El Paraná Rowing Club cerró su temporada deportiva con una sobresaliente actuación de sus nadadores en dos eventos clave: el Campeonato Nacional de San Juan y la maratón acuática Villa Urquiza - Paraná. El equipo, que tuvo que dividirse para afrontar sus compromisos, obtuvo excelentes resultados.
Los nadadores del Paraná Rowing Club (PRC) terminaron en la 14ª posición, sobre casi un centenar de equipos que compitieron, en el Campeonato Nacional que se realizó en San Juan. Además, una de las representantes del club, Miranda Lescano, ganó, por segundo año consecutivo la maratón Villa Urquiza - Paraná en la categoría Damas.
En diálogo con Elonce, el entrenador, Luciano Sales Rubio, se refirió al balance de fin de año. "Lamentablemente nos tuvimos que dividir en dos porque se superponían las fechas", afirmó. Según detalló, un grupo de cuatro nadadores se preparó para la competencia de aguas abiertas, mientras que otros siete se enfocaron en el Nacional de San Juan.
Consideró que el desempeño en el certamen nacional fue significativo, por que "se vio reflejado el trabajo y el sacrificio" de los chicos, quienes realizaron "una excelente representación a nivel nacional", afirmó, Sales Rubio.
La delegación del PRC, compuesta por siete nadadores, compitió contra casi 900 deportistas de 97 clubes, y se ubicaron en el puesto 14 de la clasificación general.
El entrenador enfatizó la planificación detrás de cada inscripción para las competencias. Sostuvo que, para cada chico, se toma en cuenta "los tiempos de los demás, el ranking" y otros aspectos, "para tratar siempre de estar lo más alto que se pueda", aseguró.
Finalmente, destacó el rol de los protagonistas: "Los principales son ellos, los que representan al club y yo acompaño desde mi experiencia y trato de siempre estar con ellos en todos los entrenamientos y en cada competencia", aseveró.
Récord y dominio en San Juan
Una de las figuras del equipo fue Catalina Micheloud, de 12 años, quien relató la experiencia en el evento nacional. "Fuimos a San Juan desde el miércoles hasta el sábado de la semana pasada. Hacía un montón de calor, pero pudimos dar lo mejor de nosotros", comentó a Elonce.
La joven nadadora entrerriana participó en múltiples pruebas: 800 metros Libre, 400 metros Libre, 400 metros Combinado, 200 metros Combinado, 200 metros Espalda y 200 metros Pecho y obtuvo resultados contundentes. Obtuvo el primer lugar en todas las competencias y, además, obtuvo el record del campeonato en 200 metros pecho.
Miranda Lescano, bicampeona en la Villa Urquiza - Paraná
Otra de las deportistas con logros relevantes fue Miranda Lescano, de 13 años, quien se consagró campeona en la categoría Damas en la 21ª edición de la maratón acuática Villa Urquiza - Paraná, por segunda año consecutivo.
Al ser consultada sobre su logro, Lescano expresó que se siente "re bien porque refleja todo el esfuerzo que hice en todos los entrenamientos". La nadadora atribuyó su seguridad en las pruebas a factores internos y externos. "Tengo mucha cabeza y también me gusta mucho la confianza que me tiene mi entrenador, como también mi familia, entonces yo también les demuestro", explicó.
Cantando sobre el agua
Lescano compartió una estrategia particular para afrontar tramos largos, como los 21 kilómetros de la maratón, afirmando que "iba cantando". Sobre el beneficio de esta técnica, mencionó que "a veces me calma, a veces me ayuda a motivarme para ir más rápido".
En cuanto a la tensión en la competencia, señaló que el momento más difícil es "la largada, porque tengo miedo que me peguen y todas esas cosas, pero después lo disfruto a todo".
La bicampeona, que nada para el PRC desde los tres años, concluyó que el club es "un orgullo para mí" y confirmó su intención de continuar en la disciplina.