El argentino Santiago Montiel ganó el Premio Puskás por su espectacular chilena

El futbolista de lndependiente fue distinguido por la FIFA por su espectacular chilena ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
El delantero de Independiente, Santiago Montiel, ganó el Premio Puskás de la FIFA por su gol de chilena ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en Avellaneda, en el marco de los octavos de final del pasado Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.
El jugador oriundo de Gregorio de Laferrere abrió el marcador y le dio la victoria a Independiente aquel domingo 11 de mayo. Con aquel resultado, el equipo dirigido por entonces por Julio Vaccari accedió a los cuartos de final del Torneo Apertura donde le ganó 1-0 a Boca en el estadio La Bombonera.
En un partido sumamente cerrado y friccionado, a los 12 minutos del segundo tiempo, el ex futbolista de Argentinos Juniors rompió el cero con un gol espectacular que dejó boquiabiertos a todos los presentes.
Tras un tiro de esquina y despeje corto de la defensa del equipo mendocino, el delantero Montiel primereó al colombiano Sebastián Villa en la medialuna del área y con la pelota en el aire, a punto de bajar.
De espaldas, el futbolista de 25 años ejecutó la chilena de manera perfecta, haciendo que la pelota tome una precisa curva por encima del arquero Ezequiel Centurión que no tuvo reacción ante tal acrobacia.
Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año 🔥
¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7hQ0HlKivm— C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025
El tanto de Montiel recorrió el mundo y se hizo viral en las redes sociales, por lo que la FIFA lo candidateó para el Premio Puskás que reconoce al mejor gol de cada temporada y, este martes, el argentino terminó quedándose con dicho galardón.
"Dibu" Martínez se quedó sin galardón
El arquero italiano Gianluigi Donnarumma obtuvo el premio The Best por el que competía el argentino Emiliano "Dibu" Martínez, en una nueva edición de los galardones que entrega la FIFA para reconocer a las principales figuras del fútbol internacional.
Martínez había ganado el premio en dos ocasiones y volvió a figurar entre los candidatos gracias a su rendimiento sostenido tanto en el Aston Villa como en la Selección argentina, consolidándose como un referente en su puesto a nivel mundial.
En esta oportunidad, la FIFA eligió a Donnarumma como el mejor arquero de 2025, destacando su desempeño a lo largo de la temporada y su influencia decisiva en los compromisos más importantes del calendario internacional.
Gianluigi Donnarumma has been named The Best FIFA Men's Goalkeeper for 2025! 🏆
Congratulations, @donnarumma 🩵 pic.twitter.com/h2qa5bUq3W— Manchester City (@ManCity) December 16, 2025
Pese a no haber obtenido la estatuilla, la nominación de Martínez ratifica su vigencia en la elite del fútbol mundial y el respeto que se ganó en el ámbito internacional, donde continúa siendo considerado uno de los arqueros más determinantes de la actualidad.