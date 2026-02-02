Mujer y su nieto resultaron con lesiones por despiste en Ruta 14

Un accidente en la Ruta 14, kilómetro 23, dejó a una mujer y su nieto lesionados. Bomberos y ambulancia asistieron rápidamente a las víctimas.
Un accidente vial se produjo este lunes a las 11:00 hs en la Autovía N°14, kilómetro 23, en dirección de Buenos Aires a Entre Ríos. El siniestro involucró a un vehículo Ford Ecosport, conducido por una mujer de 62 años, quien viajaba junto a su nieto de 15 años. Ambos resultaron con lesiones tras perder el control del vehículo y chocar contra el guardarrail. Fue en zona del departamento Gualeguaychú.
El vehículo circulaba desde Buenos Aires hacia Colonia Elia, el domicilio de la conductora, cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y terminó impactando contra el guardarrail de la autopista. El accidente causó lesiones tanto a la conductora como a su nieto, quienes recibieron asistencia médica en el lugar.
Acciones de los Bomberos Voluntarios y la colaboración de fuerzas locales
Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, conformada por los móviles N° 27 y 24, acudió de inmediato al lugar del accidente para asistir a las víctimas. Los bomberos trabajaron rápidamente para estabilizar a la mujer y al menor hasta la llegada de la ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú, que luego los trasladó a dicho centro médico para recibir atención más especializada.
En el operativo también participaron otras fuerzas de seguridad, como la Policía de Abigeato, la Policía de la 7ma. y Criminalística de Gualeguaychú, así como la Gendarmería Vial Ceibas. El servicio de auxilio fue coordinado por el corredor vial de la zona, lo que permitió una rápida atención en el lugar del accidente.