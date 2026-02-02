Un joven denunció que fue brutalmente golpeado por rugbiers a la salida del boliche

Un joven de 19 años reclamó que se esclarezca el ataque sufrido tras salir de un local bailable. La reconstrucción del caso, que es investigado por la Justicia y por la Policía, mientras avanzan las diligencias para identificar a los agresores.
Un joven de 19 años denunció haber sido atacado por un grupo numeroso de personas a la salida de un local bailable en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. El hecho ocurrió el jueves en la previa del tradicional Seven de Rugby, y generó una fuerte repercusión en redes sociales por el nivel de violencia registrado.
La víctima fue identificada como Patricio Ledezma, quien relató que fue abordado por unas 20 personas al retirarse del boliche “La Cañada”, donde había asistido junto a dos amigos. Según indicó, el grupo lo golpeó de manera violenta sin que él pudiera defenderse ni comprender el motivo del ataque, publicó Contexto.
Un joven fue brutalmente atacado en patota durante la madrugada del sábado en Tafí del Valle, luego de salir de un reconocido boliche de la zona. Según denunció su familia, fue interceptado por unas veinte personas, a quienes identificaron como rugbiers provenientes de… pic.twitter.com/EwXPfDpIUu— Contexto Tucumán (@contextocomar) February 1, 2026
De acuerdo con la denuncia presentada por su madre en la comisaría local, sus acompañantes no pudieron intervenir por temor a que la agresión se extendiera contra ellos. La golpiza se habría prolongado varios minutos, hasta que un pequeño grupo de amigos logró interponerse y frenar el ataque.
Atención médica y estado de salud
Tras el episodio, Ledezma fue trasladado al hospital de Tafí del Valle, donde recibió las primeras atenciones médicas y permaneció internado durante varias horas en observación. Si bien no se detectaron lesiones de gravedad, presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo que le dificultaban movilizarse con normalidad.
“Si no fuera por ellos, lo mataban”, expresaron familiares con angustia, al remarcar que la agresión ocurrió a la vista de decenas de personas.
Identificación de presuntos agresores
El joven contó que un amigo logró reconocer a dos de los atacantes, quienes serían jugadores del club Huirapuca, de Concepción. Además, afirmó que tomó conocimiento de que esas mismas personas habrían participado en otros hechos de violencia ocurridos en el mismo lugar, donde resultaron agredidos jóvenes vinculados a Tucumán Lawn Tennis y al Jockey. En uno de esos episodios, según indicó, una de las víctimas habría sufrido una fractura de costilla.
Ledezma sostuvo que no conocía a quienes lo atacaron ni había tenido conflictos previos con ellos, ni siquiera en el ámbito deportivo, ya que él practica rugby en el club Universitario.
Investigación en curso
La familia aseguró que algunos integrantes del grupo filmaron la agresión sin intervenir. La madre de la víctima es quien impulsa las acciones legales. En la causa interviene una fiscalía con jurisdicción en Monteros, mientras la Policía de Tucumán realiza tareas para individualizar a los responsables.
El hecho generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios manifestaron indignación y reclamaron que se actúe con firmeza para que los agresores enfrenten las consecuencias judiciales correspondientes.