Policiales Paraná

Tras pelea familiar, efectuó disparos dentro de la vivienda y lo derivaron al hospital de salud mental

El hecho se registró en Barrio Capibá, en Paraná. Un hombre de 55 años fue demorado y trasladado para evaluación médica tras efectuar disparos dentro de la vivienda. 

2 de Febrero de 2026
El arma secuestrada por la policía
El arma secuestrada por la policía Foto: P.E.R

El hecho se registró en Barrio Capibá, en Paraná. Un hombre de 55 años fue demorado y trasladado para evaluación médica tras efectuar disparos dentro de la vivienda. 

Un hombre de 55 años fue aprehendido este lunes por la Policía de Entre Ríos en el marco de una intervención por una pelea familiar, en una vivienda ubicada en Cortada 924 S/N, en el Barrio Capibá, de la ciudad de Paraná. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo revólver que se encontraba dentro del domicilio.

 

La intervención policial se produjo tras un llamado por un conflicto familiar, donde se indicaba que uno de los involucrados se encontraba alterado.

 

Al arribar al lugar, el personal policial procedió a demorar en primera instancia a un hombre identificado de 55 años. En ese momento, familiares presentes manifestaron a los uniformados que dentro de la vivienda habría un arma de fuego.

Ante esa información, los efectivos realizaron una inspección en el inmueble, donde localizaron un revólver, el cual fue inmediatamente secuestrado para su resguardo y posterior peritaje.

 

Luego del hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que fue notificada de la situación y de los pormenores del procedimiento. Desde el Ministerio Público Fiscal se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.

De acuerdo a lo informado oficialmente, en el lugar se logró esclarecer la situación, ya que el hombre demorado manifestó que atravesaba problemas familiares. En ese contexto, se constató que había efectuado un disparo dentro de la vivienda cuando se encontraba solo, en un intento de autodeterminación.

 

Tras comunicar lo ocurrido a la autoridad judicial, la Fiscalía dispuso que el aprehendido fuera trasladado al Hospital de Salud Mental de Paraná, con el objetivo de que fuera evaluado por especialistas.

 

Temas:

Barrio Capibá Detenido Paraná disparo arma de fuego
