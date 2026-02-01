Robo en Paraná: dos detenidos tras violento asalto y choque

Un robo en Paraná ocurrido en calle Pascual Palma al 900 derivó en un operativo policial que culminó con la detención de dos sospechosos, luego de un forcejeo con las víctimas y un posterior choque contra un automóvil.
En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial de Comisaría Segunda intervino ante un robo en Paraná ocurrido en la noche del domingo en calle Pascual Palma al 900. El hecho fue reportado a través de una comisión emitida desde la Sala del 911, lo que permitió una rápida respuesta de los uniformados.
Al arribar al lugar, el propietario de la vivienda relató que se encontraba sentado en la vereda junto a su esposa cuando observaron pasar a dos personas a bordo de una motocicleta. Uno de los sujetos vestía una remera de la selección argentina y el otro una prenda de color rojo. Minutos después, los individuos detuvieron la marcha y el acompañante descendió del rodado para increpar al damnificado.
Según el testimonio, el agresor intentó sustraerle un teléfono celular y unos anteojos. Tras un breve forcejeo, el sujeto logró su cometido y escapó junto a su cómplice en la motocicleta, llevándose los elementos robados.
Choque, aprehensión y entrega voluntaria
Minutos después del asalto, los delincuentes colisionaron contra un automóvil en la intersección de calles General Espejos y E. Caraffa. Como consecuencia del impacto, el acompañante quedó en el lugar y fue inmediatamente aprehendido por personal del Grupo de Intervención Ágil (G.I.A.), que se encontraba trabajando en la zona.
En tanto, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga de forma peatonal, abandonando el rodado en el lugar del siniestro. Sin embargo, horas más tarde, el individuo se presentó de manera espontánea y voluntaria en la Comisaría, poniéndose a disposición de la Justicia por el hecho del cual había sido partícipe.
Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro del motovehículo involucrado y ordenó la detención de ambos sujetos. Finalmente, los dos individuos fueron trasladados y alojados en la Alcaldía de Tribunales, quedando a disposición de la autoridad judicial mientras avanza la investigación del robo en Paraná.