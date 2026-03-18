Disparos en barrio El Pozo: hay un detenido tras ataque a una vivienda

Un violento episodio con disparos en barrio El Pozo se registró este miércoles al mediodía en la ciudad de Paraná, cuando tres hombres atacaron una vivienda y generaron un importante despliegue policial que culminó con un detenido.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Santos Vega y José María Paz, en jurisdicción de la Comisaría Sexta. Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo tras el llamado de una vecina que alertó sobre la presencia de personas armadas en la zona.

De acuerdo al relato de la mujer, al salir de su domicilio observó a tres individuos que, aparentemente armados, efectuaron disparos hacia su vivienda, lo que generó una situación de extrema tensión y preocupación en el barrio.

Buscaban a una persona y no la encontraron

Las primeras averiguaciones indican que los agresores habrían estado buscando a la pareja de la mujer, quien no se encontraba en el domicilio al momento del ataque. Ante esa situación, los sujetos habrían efectuado los disparos antes de darse a la fuga.

El detenido.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los sospechosos, realizando recorridas y rastrillajes en las inmediaciones.

Como resultado del procedimiento, uno de los presuntos implicados fue interceptado mientras intentaba escapar, siendo inmediatamente demorado por el personal policial interviniente.

Intervención judicial y medidas de prueba

Johan Luna brindó detalles. Foto: Elonce.

El subcomisario de la Comisaría Sexta, Johan Luna, brindó detalles sobre el procedimiento y confirmó la detención del sospechoso en el marco de la investigación.

Por disposición del fiscal interviniente, el hombre fue detenido formalmente y se ordenó la realización de un dermotest, una prueba clave para determinar si efectuó disparos recientemente. Fue derivado a Alcaidía de Tribunales.