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Policiales Departamento Concordia

Regresaban del recital de La Renga cuando protagonizaron un vuelco sobre Autovía Artigas

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 238, a la altura de Pedernal. Los ocupantes fueron trasladados al hospital de Concordia con traumatismos y permanecen en observación.

3 de Mayo de 2026
Vuelco sobre Autovía Artigas
Vuelco sobre Autovía Artigas Foto: Policía de Entre Ríos

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 238, a la altura de Pedernal. Los ocupantes fueron trasladados al hospital de Concordia con traumatismos y permanecen en observación.

Un vehículo volcó en la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 238, en sentido sur–norte, y sus dos ocupantes resultaron heridos, por lo que debieron ser trasladados a un centro de salud para su atención.

Vuelco sobre Autov&iacute;a Artigas (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco sobre Autovía Artigas (foto Policía de Entre Ríos)

 

 

Vuelco sobre Autov&iacute;a Artigas (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco sobre Autovía Artigas (foto Policía de Entre Ríos)

El hecho fue atendido por personal de la Comisaría Pedernal, que intervino tras el siniestro ocurrido por causas que se encuentran en etapa de investigación. Según se informó, se trató de una Renault Kangoo gris conducida por un hombre de 34 años, quien viajaba acompañado por una mujer. El rodado despistó y terminó volcando, quedando apoyado sobre su lateral derecho en el cantero central, con daños de consideración.

De acuerdo al testimonio de los ocupantes, regresaban de un recital de la banda La Renga en Gualeguaychú cuando se produjo el accidente. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Masvernat de Concordia, donde se les diagnosticó traumatismo encéfalo-craneano (TEC) y politraumatismos toracoabdominales. Permanecen en observación, a la espera de nuevas evaluaciones médicas.

Vuelco sobre Autov&iacute;a Artigas (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco sobre Autovía Artigas (foto Policía de Entre Ríos)

En el operativo trabajaron móviles policiales de la zona, personal de Gendarmería Nacional y efectivos de Seguridad Vial, mientras que el vehículo fue retirado posteriormente mediante una grúa del peaje. Las autoridades continuaban con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Temas:

Autovía Artigas Concordia seguridad vial
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