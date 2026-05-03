La Renga convocó a una multitud y estrenó un nuevo predio de eventos en Gualeguaychú

La banda volvió a presentarse tras más de una década y encabezó la inauguración de un espacio destinado a grandes recitales, en una jornada que reunió a miles de fanáticos en Gualeguaychú.
La Renga volvió a presentarse en Gualeguaychú luego de 13 años y ofreció un show ante miles de fanáticos en el marco de su gira “Un ave más al vuelo”, en una jornada que además marcó la inauguración oficial del Espacio Astra, un nuevo predio multieventos destinado a espectáculos de gran convocatoria. El regreso de la banda generó una fuerte expectativa y convocó a público de distintos puntos del país, que arribó durante todo el fin de semana largo para participar del evento.
El recital tuvo un significado especial no solo por la presencia del grupo, sino también por el antecedente de su última visita en 2012, cuando cerca de 40 mil personas colmaron el Corsódromo. En esta oportunidad, el nuevo espacio ubicado en la zona del Boulevard De León fue el escenario elegido para un espectáculo que combinó música, organización logística y una amplia movilización turística, posicionando a la ciudad dentro del circuito nacional de grandes eventos, publicó ElDía.
Desde la jornada previa, la ciudad comenzó a recibir a los seguidores de la banda, generando un clima festivo en distintos sectores como la Costanera, donde se instalaron puestos de venta, parrillas improvisadas y espacios de encuentro. El Camping Municipal concentró a gran parte del público que optó por permanecer en la ciudad desde el viernes, mientras que durante el sábado se intensificó la llegada de asistentes, consolidando una masiva convocatoria en torno al recital.
El operativo de seguridad y tránsito se desplegó en los accesos al predio y zonas aledañas, con cortes de calles estratégicas, desvíos y controles para ordenar la circulación y garantizar el desarrollo del evento. También se dispusieron corredores para emergencias y áreas de estacionamiento alejadas, desde donde el público accedió a pie al Espacio Astra. El ingreso se realizó de manera escalonada, con controles y sectores diferenciados, lo que permitió un flujo ordenado durante toda la jornada.
La actividad musical comenzó con la presentación de la banda local La Imaginaria, que ofició como telonera, mientras que cerca de las 21.30 se produjo la salida al escenario del trío integrado por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias, junto a Manuel Varela en distintos momentos del show. Desde el inicio, el espectáculo estuvo marcado por un repertorio que combinó clásicos y temas recientes, con una puesta escénica apoyada en pantallas de alta definición y un sonido potente que acompañó la respuesta del público.
Durante más de dos horas, la banda sostuvo un show con momentos de alta intensidad, pasajes más introspectivos y una constante participación del público, que cantó cada tema y desplegó banderas en distintos sectores del predio. Uno de los momentos destacados fue la intervención de integrantes de comparsas del Carnaval del País durante la interpretación de “Blues de Bolivia”, en una fusión entre música y cultura local que sumó identidad al espectáculo.
El cierre del recital mantuvo el clima festivo y de comunión entre la banda y sus seguidores, con imágenes proyectadas de los encuentros previos en distintos puntos de la ciudad. De esta manera, el evento no solo dejó una postal multitudinaria, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa para Gualeguaychú en materia de turismo y organización de grandes espectáculos, consolidando su capacidad para recibir propuestas culturales de alcance nacional.