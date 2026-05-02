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María Becerra compartió su rutina en el gimnasio: "Sentí el terror todo el momento"

La cantante María Becerra compartió su exigente entrenamiento en Instagram y protagonizó un divertido intercambio con seguidores que se volvió viral.

2 de Mayo de 2026
La Nena de Argentina usó un conjunto enterizo para entrenar
La Nena de Argentina usó un conjunto enterizo para entrenar Foto: Instagram | @mariabecerra

La cantante María Becerra compartió su exigente entrenamiento en Instagram y protagonizó un divertido intercambio con seguidores que se volvió viral.

La cantante María Becerra volvió a generar repercusión en redes sociales, esta vez lejos de los escenarios. A través de sus historias en Instagram, mostró parte de su rutina de entrenamiento en el gimnasio, donde dejó en evidencia su disciplina y compromiso con el bienestar físico.

Instagram | @mariabecerra
Instagram | @mariabecerra

 

En el video, la intérprete de “Automático” se mostró realizando ejercicios de fuerza y movilidad frente al espejo, luciendo un catsuit deportivo en tono hueso que rápidamente captó la atención de sus seguidores y marcó tendencia entre los looks fitness.

Instagram | @mariabecerra
Instagram | @mariabecerra

El contenido que generó risas en redes

Sin embargo, más allá del entrenamiento, lo que terminó de viralizar el contenido fue el intercambio con sus fans. Una seguidora comentó con humor sobre uno de los ejercicios: “Qué miedo que de la nada te dé un latigazo…”, a lo que la cantante respondió entre risas: “Sentí el terror en todo momento jajajajajja”.

El ida y vuelta continuó con otro mensaje aún más descontracturado por parte de una usuaria, que ofreció un consejo inesperado ante ese tipo de situaciones.

Becerra, fiel a su estilo espontáneo, compartió la respuesta y sumó ironía: “En otra sección de ‘consejos que nadie pidió’…”, generando aún más interacción entre su comunidad.

Instagram | @mariabecerra
Instagram | @mariabecerra

 

Más tarde, la artista también abrió una ventana a su vida cotidiana al realizar una transmisión en vivo desde su casa, donde mostró a su nueva mascota, un cachorro adoptado en Chile, y compartió detalles de su rutina doméstica mientras cocinaba.

Temas:

María Becerra La Nena de Argentina
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