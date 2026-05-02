Wanda Nara compartió el regalo que le mandó Martín Migueles y sorprendió en redes

Wanda Nara volvió a captar la atención en redes sociales al compartir un gesto personal que recibió mientras se encuentra en Uruguay por compromisos laborales. El regalo fue enviado desde Buenos Aires por su pareja, Martín Migueles, y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La publicación de Wanda Nara mostró una escena íntima, con un obsequio que incluyó un oso de peluche, flores y bolsas de regalo dispuestas sobre la cama. La imagen estuvo acompañada por un mensaje que aportó un tono más personal al momento.

Según dejó ver la propia Wanda Nara, el gesto tuvo como objetivo acortar la distancia en medio de sus respectivas agendas laborales.

El mensaje que acompañó el regalo

Entre los elementos del obsequio, lo que más se destacó fue una tarjeta escrita a mano por Martín Migueles. En ella, expresó: “Este oso te abraza por mí mientras estamos lejos, así no me extrañás tanto, aunque yo a vos sí”.

El contenido del mensaje generó múltiples reacciones entre los usuarios, que destacaron el carácter simbólico del detalle. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales.

El regalo que recibió Wanda Nara.

Una relación a distancia

Mientras desarrolla actividades en Uruguay, Wanda Nara permanece alejada de su pareja, quien continúa en Argentina. A pesar de la distancia, ambos mantienen el vínculo a través de este tipo de gestos.

En otra publicación, la empresaria expresó su visión sobre la relación: “Soy muy antigua en el amor. Mi amor, gracias por cuidarnos a todos. Y cuidarme a la distancia con todo lo que amo”.

Repercusión en redes sociales

Las imágenes compartidas no tardaron en replicarse en distintas plataformas, donde los usuarios comentaron el gesto y el mensaje.

De esta manera, Wanda Nara volvió a instalarse en la conversación digital a partir de una publicación personal, combinando aspectos de su vida privada con su presencia habitual en redes.