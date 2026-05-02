Convocan a escuelas entrerrianas a presentar proyectos sobre hábitos saludables

El Consejo General de Educación (CGE) lanzó una convocatoria destinada a escuelas entrerrianas para la presentación de proyectos pedagógicos orientados a la promoción de hábitos saludables. La propuesta se enmarca en el Mes de la Actividad Física y la Salud y forma parte de una iniciativa que ya transita su sexta edición.

La convocatoria está dirigida a todas las escuelas entrerrianas, sin distinción de nivel o modalidad, con el objetivo de fomentar estilos de vida activos dentro del ámbito educativo. La propuesta es impulsada por la Dirección de Educación Física en articulación con el Ministerio de Salud provincial.

En ese sentido, el programa invita a las escuelas entrerrianas a diseñar proyectos que integren distintas áreas curriculares y promuevan prácticas vinculadas al cuidado integral de la salud.

Ejes de la convocatoria

Para esta edición, se establecieron tres ejes principales sobre los que deberán desarrollarse las propuestas. Estos incluyen la promoción de hábitos saludables, la incorporación del movimiento en las prácticas educativas y la articulación con la comunidad.

Desde el CGE indicaron que se busca que las actividades trasciendan el aula y se desarrollen en espacios abiertos, como plazas, parques o centros deportivos. De esta manera, se apunta a fomentar la participación de estudiantes en entornos que favorezcan la actividad física.

Las propuestas podrán incluir caminatas, jornadas recreativas, actividades al aire libre y acciones que integren a la comunidad educativa en su conjunto.

Criterios de evaluación

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta para la evaluación de los proyectos se destacan la interdisciplinariedad y la participación activa de los estudiantes. También se valorará la apropiación del territorio y la posibilidad de que las iniciativas se sostengan en el tiempo.

Además, se considerarán acciones que promuevan la alimentación saludable, la hidratación adecuada, la movilidad activa y la generación de espacios libres de humo.

El programa también contempla la inclusión de todos los estudiantes y la participación de las familias y referentes comunitarios en el desarrollo de las propuestas.

Plazos y presentación

El certamen se encuentra en marcha desde abril y continuará durante mayo, con fecha límite de presentación de los trabajos prevista para el 29 de este mes.

Los proyectos deberán contar con la participación de al menos tres áreas curriculares y podrán presentarse en distintos formatos.

Las instituciones interesadas podrán enviar sus propuestas por correo electrónico o a través del sistema SACA, según lo informado por las autoridades educativas.