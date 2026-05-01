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Política Plan Provincial de Alfabetización

Más de 100.000 libros se distribuyen para fortalecer la alfabetización en primaria

En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, el Consejo General de Educación (CGE) distribuye más de 100.000 libros de texto a niños de primero, segundo y tercer grado de escuelas de toda la provincia. El objetivo es consolidar las prácticas de lectura y escritura desde los primeros años.

1 de Mayo de 2026
Plan Provincial de Alfabetización.
Plan Provincial de Alfabetización. Foto: (GPER).

En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, el Consejo General de Educación (CGE) distribuye más de 100.000 libros de texto a niños de primero, segundo y tercer grado de escuelas de toda la provincia. El objetivo es consolidar las prácticas de lectura y escritura desde los primeros años.

Más de 100.000 libros se distribuyen en escuelas primarias. "Esta entrega es fundamental ya que brinda herramientas pedagógicas actualizadas y de calidad para acompañar el proceso de alfabetización de los estudiantes. Estamos contentos de acompañar a las escuelas con recursos concretos que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje en las aulas", destacó la directora de Educación Primaria del CGE, Mónica Schoenfeld.

 

Los materiales didácticos incluyen textos literarios como las novelas Días animados y Misterio en el cerro, de Ruth Kaufman. También se entregan antologías de cuentos como Ventisquero, de autores argentinos; y Cuentos con sorpresas y picardías, relatos populares en versiones de María del Pilar Gaspar.

 

Estas propuestas se complementan con actividades de lectura y escritura diseñadas para acompañar a los docentes en la implementación de prácticas clave de alfabetización en el aula. Las escuelas que se incorporan al plan durante este año reciben material impreso destinado a fortalecer sus bibliotecas escolares.

 

Los recursos quedan a disposición de los equipos docentes para su consulta y uso pedagógico. Cabe destacar que la totalidad de los libros fue financiada íntegramente por el Estado provincial.

Temas:

Consejo General de Educación Alfabetización Libros
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