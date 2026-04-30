El gobernador participó del homenaje a la gesta de Malvinas en Aldea Spatzenkutter

El gobernador resaltó el valor de la gesta y el ejemplo de los excombatientes como una guía para la provincia. "Los argentinos y en especial los entrerrianos demostramos que el patriotismo y el coraje son nuestras mejores armas para enfrentar los desafíos", afirmó.
El gobernador Rogelio Frigerio presidió en Aldea Spatzenkutter la ceremonia de colocación de la piedra fundamental del primer Espacio Temático Provincial Malvinas. En las vísperas del 44º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el mandatario inauguró además el sector Armada Argentina, destacando la importancia de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional.
Durante la ceremonia, se entregaron al presidente comunal piedras traídas del cementerio de Darwin, un cementerio militar de las islas Malvinas construido y habilitado por el Reino Unido para sepultar a combatientes de Argentina. La idea es que las piedras formen parte de la base fundacional del nuevo espacio. También se realizaron homenajes a los combatientes caídos, con la entrega de reconocimientos a sus familias, la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio.
El gobernador resaltó el valor de la gesta y el ejemplo de los excombatientes como una guía para la provincia. "Una vez más, los argentinos y en especial los entrerrianos demostramos que el patriotismo y el coraje son nuestras mejores armas para enfrentar los desafíos", afirmó. Definió luego a los veteranos como el "testimonio vivo" de esa valentía que forma parte de la identidad argentina.
Frigerio recordó el rol de Entre Ríos en la guerra, especialmente el del escuadrón de aviones Canberra y de los hombres formados en Paraná, quienes combatieron en condiciones adversas demostrando una precisión y entrega ejemplares
Asimismo, el mandatario reafirmó el compromiso histórico con el reclamo de soberanía y la unidad de los argentinos en torno a esta causa. "Todos tenemos la responsabilidad histórica de seguir recordando que las Malvinas son argentinas, porque las Malvinas fueron, son y seguirán siendo argentinas", enfatizó, destacando que el nuevo parque temático servirá como un punto de unión y reflexión para todos los ciudadanos.
Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos y Combatientes de Malvinas de Paraná, Oscar Eguía, subrayó la relevancia de convertir la causa en una acción constante de la sociedad. "Nos impulsa la certeza de que malvinizar es un deber diario y colectivo. Es educar a las generaciones en el amor por la Patria y la convicción de que el diálogo es un elemento poderoso que poseen los pueblos libres. Malvinizar es, ante todo, una política de paz", manifestó, remarcando que la verdadera soberanía se construye mediante la firmeza de la diplomacia.
A su momento, el presidente comunal, Juan Lell, agradeció "la presencia del gobernador Frigerio, por primera vez en un acto de los que realizamos todos los años aquí, homenajeando ni más ni menos que a nuestros héroes que defendieron la Patria. Nunca tuvimos un gobernador que nos acompañe en un acto conmemorativo de Malvinas, la causa que nos une", dijo. Y agregó: "Nos pone muy contentos trabajar codo a codo con el gobernador, mejorando la calidad de cada uno de los pueblos entrerrianos".
Luego de la ceremonia, el mandatario visitó el primer cementerio alemán del Volga de la provincia de Entre Ríos, ubicado en la localidad. Se trata del segundo cementerio de la colectividad más antiguo de la República Argentina, declarado sitio histórico provincial.
El acto contó además con la participación de veteranos de guerra, delegaciones de la Segunda Brigada Aérea, Prefectura Naval, Gendarmería y la Armada Nacional, junto a estudiantes y docentes de instituciones educativas de la zona, quienes realizaron ofrendas florales en memoria de los caídos. También estuvieron presentes el senador provincial Gustavo Vergara, autoridades locales y presidentes municipales y comunales de localidades vecinas.