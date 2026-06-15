Feria de emprendedores: regalos para papá, gastronomía y hasta una "piedra del éxito" como cábala mundialista

REDACCIÓN ELONCE
La feria de emprendedores se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana largo. Regalos para el Día del Padre, productos personalizados, propuestas gastronómicas y una costanera colmada de visitantes marcaron una jornada ideal para disfrutar junto al río Paraná.
La Costanera de Paraná es escenario este lunes de una multitudinaria jornada en la que vecinos y turistas aprovecharon el feriado para recorrer la feria de emprendedores, realizar las últimas compras por el Día del Padre y disfrutar de las propuestas gastronómicas instaladas frente al río.
El buen clima acompaña durante toda la tarde y convierte al paseo en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Familias, grupos de amigos y turistas se acercaron para recorrer los distintos stands mientras disfrutaban de una vista privilegiada del Paraná.
Además de las compras, el evento ofrece una oportunidad para conocer el trabajo de emprendedores y artesanos locales, quienes encontraron en la feria una vidriera para mostrar sus productos y compartir sus historias con el público.
Regalos personalizados para todos los bolsillos
Entre los puestos más visitados estuvieron aquellos dedicados a regalos para el Día del Padre. Cuellos multifunción, chalinas, medias estampadas, remeras personalizadas y accesorios aparecieron entre las opciones más buscadas.
"Tenemos cuellitos multiuso que se pueden usar como cuellito, gorrita o pasamontaña. También chalinas, medias estampadas y remeras. Todos los productos se pueden personalizar", explicó una emprendedora.
La comerciante destacó además que los precios son accesibles. "Las medias están dos pares por $7.000 y los cuellos entre $12.000 y $15.000", detalló.
Los artículos vinculados al mate también despertaron gran interés. Miriam, una de las expositoras, celebró la respuesta del público durante el fin de semana largo.
"Gracias a Dios me fue bien. Más por cómo está el país y a la altura del mes que estamos también", expresó mientras exhibía bolsos materos, morrales, mochilas y almohadones especialmente diseñados para regalar.
Mates grabados y productos con identidad propia
Otra de las propuestas que llamó la atención fue la de los mates personalizados. Natalia, responsable del emprendimiento Matienzo, explicó que muchos clientes buscan obsequios únicos para sorprender a sus seres queridos.
"Tenemos mates desde $12.000 y lo importante es que se pueden personalizar. Vos pensás algo especial para papá y nosotros te lo grabamos", comentó.
En el stand también podían encontrarse canastas materas, mochilas, portamates y distintos accesorios vinculados a una de las tradiciones más arraigadas entre los argentinos.
La posibilidad de personalizar cada producto fue uno de los aspectos más valorados por quienes recorrieron la feria en busca de un regalo diferente.
La piedra del éxito, una de las curiosidades de la feria
Entre los puestos más llamativos apareció el emprendimiento de Luz, dedicado a la venta de minerales, piedras naturales y accesorios energéticos. Allí surgió una de las historias más curiosas de la jornada.
"Hay muchas piedras para aportarle buena energía a papá", explicó la emprendedora, quien aseguró que cada vez más personas se interesan por este tipo de productos.
La piedra que despertó mayor interés fue la pirita, conocida popularmente como la piedra del éxito y la abundancia.
"Se la conoce como la piedra del éxito, de la fortuna y de la abundancia. La base del Balón de Oro está hecha de esta piedra, por eso se la asocia al éxito", relató.
Con el Mundial como tema inevitable entre los visitantes, incluso se animó a una cábala futbolera. "Quizás podríamos portar una para atraer ese éxito y la cuarta estrellita", dijo entre risas.
También mostró la rodocrosita, declarada piedra nacional argentina en 2011. "Representa el amor y tiene una leyenda muy linda de nuestra tierra", explicó mientras exhibía ejemplares provenientes de Catamarca.
Chocolate, hamburguesas y una costanera repleta
El patio gastronómico fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. Chocolates artesanales, hamburguesas, churros, cafetería y cerveza artesanal formaron parte de una oferta que atrajo a cientos de personas durante toda la tarde.
Uno de los puestos más concurridos fue el de productores llegados desde San Juan, quienes ofrecieron frutos secos bañados en chocolate.
"Son pasas de uva bañadas en chocolate con leche. Todos nuestros productos son aptos para personas diabéticas, celíacas e intolerantes a la lactosa", explicaron.
Los emprendedores destacaron además la recepción del público paranaense. "Venimos seguido para las ferias. Ayer estuvo bastante movido y hoy un poco más tranquilo, pero muy lindo", señalaron.
Mientras algunos degustaban chocolates, otros elegían hamburguesas, churros o una cerveza frente al río. También hubo quienes simplemente aprovecharon el paisaje y el paseo en familia.
Con una Costanera colmada de visitantes, la feria vuelve a demostrar el atractivo que generan los emprendedores locales y las propuestas gastronómicas. La actividad se extenderá hasta las 21 y ofrece una de las últimas oportunidades para disfrutar del fin de semana largo junto al Paraná.