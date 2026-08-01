Caña con ruda para recibir agosto: tres tragos en ayunas y precios desde 4.000 pesos

La caña con ruda el 1° de agosto volvió a formar parte de las costumbres con las que vecinos recibieron el nuevo mes. Elonce recorrió la Feria Salta y Nogoyá, en Paraná, donde comerciantes ofrecieron distintas presentaciones de la preparación y explicaron cómo realizaron el tradicional ritual.

Carlitos, uno de los feriantes, contó a Elonce que llevaba unos 15 años vendiendo caña con ruda y que preparó diferentes tamaños de botellas para responder a la demanda de quienes se acercaron a cumplir con la tradición.

“Esta botella tiene un poquito más de cantidad, esta tiene menos, algunos no quieren llevar tanta, una botella grande, y llevan la pequeña”, explicó.

Cuánto costó la caña con ruda

Los precios variaron según el tamaño de las botellas. “Esta botellita se cobró 10.000 pesos. Esta es de ocho y tenía otra más chiquita que la hice 4.000 pesos”, detalló el comerciante.

Además, explicó que la preparación podía realizarse con diferentes variedades de la planta. “La ruda tenés ruda macho y ruda hembra siempre. La hoja más chiquita es la ruda hembra. Esta es más grande, ruda macho. Es un poco más fuerte nada más”, indicó.

Al ser consultado sobre la forma en la que tradicionalmente se consumía la preparación, resumió: “Tres traguitos en ayunas”.

El vendedor también señaló que, según la costumbre que conocía, la preparación podía continuar consumiéndose después del 1° de agosto. “Durante todo el mes podés tomar tranquilamente”, comentó.

La tradición entre los vecinos

Durante la recorrida de Elonce, quienes pasaron por la feria dieron cuenta de las diferentes formas de relacionarse con esta costumbre. Algunos habían cumplido con el ritual durante las primeras horas del día, mientras que otros señalaron que no acostumbraban a beber la preparación.

“Es una tradición”, expresó uno de los comerciantes consultados. Al mencionar las razones por las que sostenía la práctica, hizo referencia a la “abundancia” y a la costumbre familiar transmitida con el paso del tiempo.

Otro vecino que se acercó al puesto resumió su vínculo con el ritual: “Es una costumbre. No hay que preguntarse muchas veces por las costumbres, sino simplemente sostenerla, seguirla. Es un ritual. Así que vinimos a buscar nuestra caña con ruda”.

También hubo quienes optaron por no participar. Una mujer consultada durante la recorrida señaló simplemente: “No, no me gusta”.

Ruda macho y ruda hembra

Además de las botellas ya preparadas, en la feria se comercializaron plantines de ruda para quienes quisieran tener la especie en sus viviendas.

Una feriante explicó a Elonce que tanto la variedad conocida popularmente como “macho” como la denominada “hembra” podían utilizarse para preparar la bebida.

“La caña se puede hacer con las dos formas, con las dos. Cualquiera de las dos está bien utilizarla”, explicó.

Los plantines se comercializaron a 2.000 pesos. Sobre los cuidados, la vendedora indicó: “Es una planta común, no le tiene que dar mucho sol y no toma mucha agua porque si no se encharca enseguida”.

Otras costumbres para comenzar agosto

Durante la recorrida también aparecieron otras prácticas populares relacionadas con el comienzo del mes. Una de ellas consistió en soplar canela desde la puerta hacia el interior de la vivienda o del comercio.

“Me contaron que hoy hay que agarrar, comprar un poquito de canela y en la puerta de la casa soplarla para dentro y en el negocio también”, relató Carlitos.

El comerciante indicó que había realizado esa práctica en su puesto y también contó otra costumbre personal: “Lo que acostumbro siempre, lo hago cada tanto, es echar agua bendita. Llego acá al negocio y lo primero que hago es rociar todo con agua bendita”.

Las referencias a la protección, la abundancia o la posibilidad de alejar la envidia correspondieron a creencias y tradiciones populares expresadas por los entrevistados.

Precios de frutas y verduras en la feria

El móvil de Elonce también recorrió los puestos de alimentos y consultó por los valores de algunos productos.

Uno de los comerciantes señaló que las frutillas de producción regional se ofrecieron a 8.000 pesos el kilo, mientras que la papa alcanzó los 1.500 pesos por kilo.

El feriante anticipó que las condiciones meteorológicas podían repercutir sobre algunos productos. “Ahora se va a encarecer un poco el tema verdura”, comentó y vinculó esa posibilidad con las lluvias y las heladas registradas.

Sin embargo, aclaró que no esperaba un desabastecimiento. “Faltar no va a faltar porque acá nunca falta. El tema es que por ahí varía un poco la calidad”, explicó.

Caña con ruda para recibir agosto: tres tragos en ayunas y precios desde 4.000 pesos

La lluvia acompañó la mañana de feria

La recorrida de Elonce estuvo atravesada por las precipitaciones que se intensificaron durante la mañana. Pese a la lluvia, vecinos continuaron acercándose a realizar compras y buscar la tradicional preparación.

Entre botellas de diferentes tamaños, plantines de ruda, frutas y verduras, la feria volvió a ser uno de los puntos donde se renovó la costumbre del 1° de agosto.

Así, la caña con ruda volvió a formar parte del inicio del mes para quienes mantuvieron la tradición, mientras otros vecinos se acercaron simplemente para recorrer los puestos y realizar sus compras habituales.