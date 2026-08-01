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Policiales Departamento Colón

Un conductor y un menor de edad sufrieron lesiones tras un accidente en Ruta 135

Como consecuencia del impacto, el conductor del Citroën y el menor de edad sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín para su atención médica.

1 de Agosto de 2026
Vuelco sobre Ruta 135
Vuelco sobre Ruta 135 Foto: Policía de Entre Ríos

Como consecuencia del impacto, el conductor del Citroën y el menor de edad sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín para su atención médica.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron automóvil Citroën C3 Picasso y una camioneta Peugeot Partner sobre el kilómetro 4 de la Ruta 135, en jurisdicción del departamento Colón. Como consecuencia del siniestro, que se registró en la noche del viernes, dos personas debieron ser hospitalizada.

 

Fuentes policiales comunicaron que en el C3 se desplazaban tres personas, su conductor, un hombre de 44 años de edad, acompañado por un ciudadano de 51 años y un adolescente de 12 años; mientras que la Partner era guiada por un jubilado de 72 años.

 

Como consecuencia del siniestro, tanto el conductor del Citroën como el menor de edad resultaron con lesiones leves y debieron ser trasladados en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón.

 

Las autoridades continuaban trabajando para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial sobre la ruta que que conecta Entre Ríos con la República Oriental del Uruguay a través del Puente Internacional General Artigas.

Temas:

departamento Colón accidente Ruta 135 siniestro vial
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