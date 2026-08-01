Luck Ra contó por qué decidió separarse de La Joaqui

Tras confirmarse la separación de Luck Ra y La Joaqui, el cantante cordobés explicó los motivos que lo llevaron a ponerle fin a la relación después de dos años juntos. Facundo Almenara Ordóñez, nombre real del cuartetero, aseguró que tomó la decisión porque advirtió que el vínculo había cambiado y no quería que la situación empeorara.

La ruptura había sido comunicada públicamente por Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, el pasado 29 de julio. La cantante señaló entonces que el noviazgo había “llegado a su fin”, sin profundizar inicialmente sobre las razones de la separación.

A partir del anuncio comenzaron a circular diferentes versiones sobre los motivos de la ruptura, entre ellas rumores sobre la supuesta existencia de una tercera persona. En ese contexto fue mencionada la bailarina Tuli Acosta, aunque posteriormente La Joaqui desmintió que una infidelidad hubiera provocado el final de la pareja.

Luck Ra explicó por qué terminó la relación

En las últimas horas, Ángel de Brito dio a conocer en LAM el testimonio que recibió de Luck Ra. Según transmitió el conductor, el músico, quien se encontraba trabajando en el exterior, también manifestó que recibió numerosos insultos a través de las redes sociales después de conocerse la separación.

“Confirmó que decidió terminar porque no quería que la relación empeore”, comenzó explicando De Brito al compartir las respuestas del cantante. Luego añadió: “Estaban bien, pero ya se daba cuenta de que no daba más de su parte”.

El conductor también se refirió a otro de los puntos que surgieron alrededor de la ruptura. “Estaba un poco enojado con las cuestiones vinculadas a los hijos”, apuntó De Brito mientras daba a conocer las respuestas del músico.

Qué dijo sobre las hijas de La Joaqui

Durante los dos años de relación, Luck Ra había construido un vínculo cercano con las hijas de La Joaqui, de 8 y 10 años. Esa relación se había hecho pública a partir de diferentes anécdotas compartidas por la propia cantante.

Ante las versiones surgidas después de la separación, el cuartetero se refirió directamente al cariño que mantiene por las niñas. “Con ellas tengo una relación hermosa”, afirmó.

Además, rechazó que las hijas de La Joaqui hubieran tenido alguna incidencia en su decisión de terminar el noviazgo. “No hubo ningún problema. Obviamente, no la dejé por las hijas, amo a las nenas. Me duele que duden de que haya querido hacerla feliz”, sostuvo, según reprodujo De Brito.

“Me hice cargo y tomé la decisión de terminar”

Luck Ra también profundizó sobre el momento en el que decidió finalizar la relación y reconoció que sus sentimientos habían cambiado, aunque todavía mantenía cariño por la artista.

“Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que el vínculo termine peor al estirarlo, aunque la quería”, expresó el músico en el testimonio difundido por LAM.

Por su parte, La Joaqui se había mostrado afectada emocionalmente por la ruptura durante una participación posterior en un streaming. La cantante habló sobre el final del vínculo y se mostró conmovida al referirse a la separación.