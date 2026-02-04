La Joaqui respondió a críticas por sus letras y cuestionó la doble vara en la música

La Joaqui defendió su obra en un programa de streaming, negó promover conductas nocivas y afirmó que existe un trato desigual hacia mujeres en la industria musical.
La cantante urbana La Joaqui salió a responder públicamente a los cuestionamientos que recibe por el contenido de sus canciones y aseguró que sus letras no buscan promover conductas nocivas, sino expresar emociones y vivencias personales.
La artista, cuyo nombre real es Joaquinha Lerena De La Riva, realizó estas declaraciones durante su participación en el ciclo Patria y Familia (Luzu), donde reflexionó sobre el sentido de su obra y la presión constante que sienten los músicos en la actualidad.
“Yo sabía que en algún momento se iba a cuestionar muy fuertemente la música que yo hago. Y sé que es muy fácil decir: ‘La Joaqui quiere que vos te drogues’. No, la verdad que no”, expresó. Y agregó: “Yo escribo las canciones tomándome un té de tilo. En realidad, es una invitación a disociar de lo que te está conflictuando por un momento”.
Presión y exigencias en la industria
Consultada por la necesidad de estar siempre produciendo nuevos proyectos, la artista reconoció que atravesó un proceso personal complejo. “Me empecé a sentir mal conmigo misma, porque hay una cuestión numérica que te presiona, estadística, y que te obliga a seguir resurgiendo con cosas que no estás lista para dejar ir”, relató.
En ese sentido, explicó que parte de su música nació como una forma de expresar y procesar emociones. “Una música que buscaba sonar festivamente. Era más profundo lo que yo soñé, como para que me digan: ‘Vos invitás a los pibes a drogarse’. No, la profundidad jamás es invitar a vivir como yo vivo”, sostuvo.
La doble vara de género
La Joaqui también se refirió a la diferencia en el trato mediático entre hombres y mujeres. “Obvio, chicos”, respondió cuando le preguntaron si sentía una mirada distinta por ser mujer. Y comparó su situación con la de otros artistas masculinos: “En el hombre sí pueden dividir su música de eso. Yo siento que, en mi caso, no importa cuánto lea o cuánto haga”.
Con ironía, cuestionó: “¿Por qué Anuel puede cantar ‘La bebe leche’ y convertirse en un hit global, pero se enojaron cuando escribí ‘La tanga colorada’?”.
Un mensaje para las nuevas generaciones
Sobre la exposición de su música, aclaró que no todo su repertorio está destinado a todos los públicos. “La canción que es muy explícita, no se la ponés. No está en el algoritmo de alguien que escucha La Granja de Zenón”, explicó con humor.
También afirmó que sus hijas no interpretan sus letras de la misma manera que los adultos. “Ellas viven su infancia como niñas. Si escuchan mis canciones, no entienden lo mismo que otra persona”, remarcó.
No es la primera vez que la cantante defiende su obra. En 2023, ya había señalado: “Tengo derecho a disfrutar del sexo y escribir de lo que nos gusta a las mujeres”, al tiempo que cuestionó los estereotipos de género en la industria musical.