Guardavidas de Paraná celebrarán su día con una "antorchada"

REDACCIÓN ELONCE
Giuliano Monzi anunció la antorchada por el Día del Guardavidas y recordó en Elonce las recomendaciones por altas temperaturas, bajante del río y la necesidad de respetar horarios y boyado.
Las altas temperaturas y la alerta amarilla vigente motivaron una mayor presencia de vecinos y turistas en los balnearios públicos de Paraná. Frente a este escenario, los guardavidas reforzaron las recomendaciones para evitar golpes de calor y situaciones de riesgo en el río.
Giuliano Monzi, guardavidas del Balneario Municipal, advirtió: “Hay alerta amarilla por las altas temperaturas y, como todos los veranos, hacemos las mismas recomendaciones. Es fundamental la hidratación constante durante toda la jornada, protección solar mayor a un factor 50 y ropa clara, holgada, con protección UV”.
También insistió en la importancia de respetar los horarios de menor exposición al sol: “Está bueno acercarse a la playa alrededor de las 8 de la mañana, que es donde empieza nuestra guardia, aproximadamente hasta las 11. Después está bueno resguardarse un poco en la sombra o volver a su hogar, alimentarse e hidratarse bien, y regresar después de las 17 hasta las 20”.
Cuidado especial de niños y adultos mayores
El guardavidas señaló que las medidas son especialmente importantes para los grupos más vulnerables. “Siempre hay que estar atentos al público de mayor riesgo, que son los niños y la gente de la tercera edad”, sostuvo.
Según explicó, el calor intenso provoca que cada vez más personas se acerquen al río. “Con las altas temperaturas, el calor invita a estos espacios públicos, a la naturaleza, a la playa, y obviamente la atracción que tenemos es el río, que invita a disfrutarlo”, indicó.
Bajante del río y control del boyado
Monzi remarcó que el nivel del Paraná condiciona el uso del balneario. “Estamos sujetos siempre a la altura del río para poder disfrutarlo. Viene bajando considerablemente día a día, y eso nos obliga a controlar periódicamente el boyado”, explicó.
Y agregó: “Depende de la altura del río y de las condiciones que encontremos, acorde a la geografía del lugar, que esté habilitado el ingreso al agua o no”.
En relación con la temporada, afirmó que los espacios públicos se encuentran preparados para recibir visitantes. “Tanto el Thompson como el Balneario Municipal están en espléndidas condiciones. Tienen baños, proveeduría y este espacio natural que es digno de aprovechar y disfrutar con la familia”, destacó.
Sin embargo, reiteró que el disfrute debe ser responsable: “Siempre decimos que los aprovechen, pero con los cuidados pertinentes”.
El guardavidas enfatizó que la mayor parte de su labor es preventiva. “Mucha gente piensa que estamos para hacer rescates, pero el 90% del tiempo hacemos prevención, observando situaciones peligrosas, dialogando e informando”, relató.
También recordó que muchos turistas desconocen cómo comportarse en el río: “Viene gente de Buenos Aires, de Rosario, que no tiene esta característica en sus provincias. Entonces tenemos que informar cómo se usa el boyado, qué zonas están habilitadas y en qué horarios se puede ingresar”.
Antorchada por el Día del Guardavidas
Finalmente, Monzi invitó a la comunidad a la tradicional antorchada que se realizará el 14 de febrero. “Nos vamos a reunir a partir de las 20 en el Balneario Municipal. Es un espectáculo muy lindo. Solo ingresan guardavidas al río, pero la familia puede venir a ver y compartir”, expresó.
La actividad busca visibilizar y jerarquizar la profesión, en un contexto donde el calor extremo y la bajante del río obligan a extremar cuidados para disfrutar de la costa de manera segura.