Detectaron pesca ilegal con trasmallos y secuestraron 350 metros de redes en un arroyo

Brigadistas constataron pesca comercial sin habilitación, labraron seis actas y retiraron redes prohibidas que cubrían el curso de agua, tras un operativo nocturno.
Durante un operativo náutico realizado en la zona de Bajada Grande, efectivos de la Brigada Abigeato Paraná recibieron el aporte de autoridades de la Reserva Parque General San Martín, quienes alertaron sobre una presunta pesca ilegal en la región.
Tras analizar fotografías y videos enviados por el personal del área protegida, la delegación de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales constató indicios suficientes para intervenir. De inmediato, se dirigieron hacia el Arroyo Las Conchas, en cercanías del Paraje Tres Bocas, conocido como La Balsa, en jurisdicción de Villa Urquiza.
Ya en horas de la madrugada, y luego de una navegación por el sector, los brigadistas del departamento Paraná localizaron a un grupo de pescadores que se encontraban en plena actividad ictícola. En el lugar, se constató la utilización de mallas de tres telas —trasmallos— que cubrían completamente el ancho del arroyo.
Según se informó, se trataba de pesca comercial, pero los involucrados carecían de licencia habilitante. Además, el tipo de red empleada se encuentra prohibido por la normativa vigente, debido a su tamaño y a su alto impacto sobre el ecosistema.
Ante el flagrante incumplimiento de la Ley Provincial de Pesca N.º 4892, los uniformados labraron seis actas de infracción. Los pescadores fueron correctamente identificados y resultaron ser todos oriundos de Paraná. Las actuaciones fueron elevadas al organismo provincial correspondiente, que evaluará las sanciones.
En cuanto al procedimiento, se detalló que se secuestraron aproximadamente 350 metros de trasmallo, los cuales estaban calados de margen a margen del curso de agua. La escasa cantidad de peces que ya habían sido capturados con esta metodología fue devuelta al arroyo a medida que se retiraban las redes ilegales, indica Estación Plus.
Recomendaciones
Desde la Brigada Abigeato Paraná indicaron que los operativos náuticos continuarán de manera intensiva. Por tal motivo, recomendaron a la población cumplir con todos los requisitos legales.
Para la pesca deportiva sólo está habilitado el reel o línea con anzuelo; para la pesca artesanal, los espineles; y para la pesca comercial, el mallón. En ningún caso se autoriza el uso de trasmallos, que combinan mallón y dos espejos.
Cada modalidad debe contar con la documentación correspondiente y ajustarse a las normas vigentes, con el fin de preservar los recursos naturales y evitar sanciones.