Partido de futsal suspendido en Palermo: lo organizaron los mismos equipos del disputado en el Thompson

La Policía intervino tras detectar un encuentro sin habilitación, con gran concurrencia. Los equipos ya habían sido advertidos por un evento similar.

3 de Febrero de 2026
La Policía intervino tras detectar un encuentro sin habilitación, con gran concurrencia. Los equipos ya habían sido advertidos por un evento similar.

Un partido de fútbol no autorizado fue desactivado durante la noche del lunes en un predio del club Palermo de la ciudad de Paraná, luego de que la Policía detectara una gran concentración de personas sin que existiera aviso previo a las autoridades ni habilitación municipal.

 

El operativo fue encabezado por personal de la Comisaría Décima, que tomó intervención tras advertir la presencia de cientos de personas durante una recorrida preventiva.

 

En declaraciones a Elonce, el comisario Jonathan Brumatti, segundo jefe de la dependencia, confirmó que se trató de un encuentro organizado por los mismos equipos que días atrás habían disputado un partido en la cancha del balneario Thompson.

 

En horas de la mañana, “habían sido advertidos por personal policial y de Control Urbano del municipio, pero volvieron a organizar este encuentro y en esta oportunidad alquilaron una cancha tercerizada que se encuentra dentro del Club Palermo, con conocimiento de las autoridades del club, que permitieron el acceso de la gente”.

 

“Personal policial estaba de recorrida y observó una gran cantidad de personas, mayores y menores, dentro del club, lo que llamó la atención porque no teníamos ningún evento informado”, explicó el funcionario. Para agregar que la comisaría de la jurisdicción “tiene que tener conocimiento de todos los eventos que se realizan. Y este evento no estaba informado, nadie sabía nada”.

Más de 350 personas y accesos cerrados

De acuerdo al relato policial, en el lugar se encontraban no solo los jugadores, sino también alrededor de 350 espectadores, además de numerosas motos y vehículos estacionados dentro del predio.

 

“El club estaba cerrado, solo había una puerta mínima por donde ingresaban las personas y las motos. No había acceso para un vehículo de emergencia en caso de una urgencia”, detalló Brumatti.

 

Ante esta situación, se hicieron presentes los superiores de turno junto con personal de Control Urbano municipal. Allí se entrevistaron con los organizadores del evento y con responsables del club, quienes indicaron que la cancha había sido alquilada por una hora.

 

Falta de medidas de seguridad

Desde la Policía remarcaron que el evento no contaba con ningún tipo de cobertura preventiva. “No había ambulancia, personal policial, ni inspectores de tránsito y había una cantidad impresionante de motos y autos”, señaló el comisario.

 

Mientras se desarrollaban las actuaciones, el partido finalizó y, tras dialogar con los organizadores, se resolvió que todos los presentes se retiraran del lugar sin incidentes.

 

“Se explicó el problema que se podía ocasionar. Algunos jóvenes se molestaron por nuestra presencia, pero colaboraron y se retiraron sin inconvenientes”, indicó el Comisario.

Comentarios sobre apuestas

Consultado sobre versiones de apuestas entre los asistentes, el jefe policial aclaró que se escucharon comentarios entre los propios jóvenes, aunque no pudieron ser comprobados. “Se escuchó que algunos decían que habían apostado por tal o cual equipo, y que no iban a poder cobrar, pero nosotros no pudimos constatarlo”, afirmó. Advertencia a los organizadores Finalmente, Brumatti remarcó que ante la realización de partidos que tienen gran concurrencia, no cuesta nada dar aviso previo a las autoridades para poder organizar los recursos necesarios. “Lo único que les aclaramos es que deben avisar a la Municipalidad y a la Policía. Así se coordinan móviles, inspectores y una ambulancia, como ocurre en cualquier partido oficial. El problema lo pueden tener ellos, y nosotros después debemos solucionarlo”, concluyó. Elonce.com

