Fatal incendio en rotisería en Victoria: “Los errores se pagaron con vidas”

Familiares de Natalí García y Agustina Cabrera que murieron tras el incendio de una rotisería en la ciudad de Victoria, el pasado 30 de diciembre, reiteraron su pedido de justicia y denunciaron presuntas irregularidades en los controles municipales al comercio donde se produjo la tragedia.

Gustavo Zapata, padre de los hijos de García, reclamó un cambio urgente en la carátula de la causa, que actualmente sigue bajo la figura de averiguación de causal de muerte, y habló tras la reunión que mantuvieron con la intendenta Isa Castagnino y otros funcionarios comunales.

“Me queda un sabor amargo, porque en todo momento trató de desviar las preguntas que le hice. Nosotros sabemos qué es lo que pasa. Ese comercio fue clausurado por la municipalidad y después fue habilitado por la misma municipalidad”, sostuvo Zapata.

Pedido sin respuestas

Zapata recordó que el 5 de enero los familiares presentaron un petitorio ante el municipio, donde exigieron explicaciones y la separación de funcionarios responsables del área de habilitaciones.

“Hasta el día de hoy que pasaron 25 días no tuvimos ninguna respuesta”, señaló, y agregó que “ellos tranquilamente pueden hacerle un sumario a cada personal de área que está encargado, como así a cada empleado por haber hecho mal su trabajo”.

El hombre remarcó que no se trató de un simple error administrativo. “Ella se expresa como diciendo que en algún momento puede pasar un error, pero no es así, porque en este caso se equivocaron por no controlar como corresponde y hubo dos muertes, un bebé más y un suicidio”, afirmó. Recordando que el incendio no sólo se cobró la vida de las dos trabajadoras sino también del bebé de Agustina, que estaba embarazada y su pareja, que tomó una autodeterminación al no soportar tanto dolor.

“Los errores se pagaron con vidas”

Con tono crítico, Zapata comparó la situación con una falla menor en otro rubro para dimensionar la gravedad: “Yo soy panadero y un error es que se me queme una lata de galletas. Pero acá se murieron personas. Estos errores se pagaron caros, se pagaron con las vidas de cuatro personas”.

Sobre la actuación judicial, confirmó que se reunieron con el fiscal interviniente:

“La justicia está actuando. Nosotros queremos todo ya, pero todo tiene su proceso. Están escuchando a los familiares y a las personas que trabajaron” en la rotisería.

Posible cambio de carátula

Según explicó Agustín Grecco, abogado querellante, la investigación avanzó y se encamina hacia una figura más grave. Actualmente se esperan pericias técnicas clave.

“Estamos yendo hacia un estrago con determinación de muerte”, indicó el letrado a Victoria TeVe, al tiempo que señalaron que se analizarán los elementos de trabajo en mal estado para determinar el punto de origen del fuego.

Zapata sostuvo que, con las pruebas ya presentadas, “es justo que sea el cambio de carátula”, y reafirmó que el objetivo es que se establezcan todas las responsabilidades por la tragedia. Elonce.com