Alarma en la Selección Argentina: un jugador clave se lesionó y se pierde la Finalissima

La Selección Argentina recibió este martes una noticia que encendió la preocupación de cara a los próximos compromisos internacionales. El mediocampista Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular en su club y su recuperación demandaría varias semanas, por lo que podría quedar marginado de la Finalissima programada para fines de marzo.

La dolencia fue confirmada oficialmente por el Real Betis, institución que informó que el futbolista padece una “lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior del muslo derecho”. El problema físico se originó tras una acción fortuita durante el encuentro ante PAOK, disputado el 22 de enero, partido en el que apenas pudo permanecer unos minutos en cancha.

Aunque desde el club andaluz evitaron precisar plazos concretos, en medios españoles anticipan que la recuperación podría extenderse alrededor de dos meses.

Tiempos ajustados para marzo

El calendario complica el panorama. La Finalissima entre Argentina y España está prevista para el 27 de marzo en Qatar, por lo que el margen de recuperación resulta justo. Si se confirman los tiempos estimados, Lo Celso llegaría sin ritmo futbolístico o directamente no estaría disponible.

Para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se trata de una baja sensible. El volante suele ser una pieza importante en la estructura del equipo, tanto por su capacidad de asociación como por su despliegue en la mitad de la cancha.

Giovani Lo Celso. Foto: Archivo.

Además, el antecedente reciente genera cautela: el rosarino ya se había perdido el Mundial de Qatar por una lesión muscular similar, lo que en aquel momento obligó a modificar el armado del mediocampo.

Un jugador habitual en el ciclo

Más allá de ese contratiempo, Lo Celso formó parte del proceso de Scaloni durante los últimos años y tuvo participación en la Copa América 2024, donde Argentina se consagró campeona. En 2025 también fue citado con frecuencia, aunque alternó presencias con algunas ausencias por cuestiones físicas.

Ahora el foco estará puesto en su evolución médica y en la posibilidad de acortar los plazos de rehabilitación. Mientras tanto, el entrenador deberá analizar variantes en caso de que el mediocampista no logre recuperarse a tiempo.

La lesión se suma a otros inconvenientes físicos en el plantel, aunque en el cuerpo técnico mantienen cautela y esperan los partes médicos definitivos antes de tomar decisiones.

Con la Finalissima cada vez más cerca, la Selección Argentina comienza a mirar el calendario con atención y a evaluar alternativas para cubrir una posición clave del mediocampo.