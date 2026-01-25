Un jugador de la Selección Argentina se rompió el tendón de Aquiles y podría perderse el Mundial

El defensor argentino Juan Foyth sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles y podría quedar fuera del Mundial de 2026. La recuperación es incierta.
Juan Foyth, defensor central del Villarreal de España y campeón del mundo con la selección argentina, sufrió una seria lesión el pasado sábado en el enfrentamiento ante el Real Madrid. Durante el primer tiempo del encuentro correspondiente a la fecha 21 de LaLiga, el futbolista se rompió el tendón de Aquiles izquierdo y tuvo que ser sustituido a los 24 minutos del primer tiempo, una baja que trastoca tanto al club como a la selección argentina de cara al Mundial de 2026.
El Villarreal, que cayó 2-0 en su casa frente a los merengues, se vio además privado de uno de sus principales pilares defensivos. Según Noticias Argentinas, tras someterse a estudios, el diagnóstico confirmó la rotura del tendón de Aquiles izquierdo de Foyth, lo que lo deja al borde de perderse su participación en la Copa del Mundo.
El cuerpo médico del club amarillo ya informó que el defensor necesitará cirugía, y la incertidumbre sobre su recuperación ha generado preocupación en el seno de la selección argentina. En caso de que la rotura sea completa, el tiempo de recuperación rondaría el año, por lo que Foyth estaría completamente descartado para el Mundial que se disputará en junio próximo en Estados Unidos, México y Canadá. Si fuera parcial, aún quedaría una pequeña esperanza de ver al futbolista en el torneo, pero las opciones serían limitadas.
La tristeza en el Villarreal por la lesión de Foyth
El entrenador de Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró visiblemente afectado por la baja de su defensor. "Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse", declaró García Toral tras la derrota ante el Real Madrid.
Por su parte, los médicos del club ya han iniciado el proceso de tratamiento para la recuperación de Foyth. Sin embargo, las preguntas sobre la viabilidad de su retorno a la actividad antes de la Copa del Mundo siguen sin respuesta, lo que aumenta la preocupación en la prensa argentina y en los seguidores de la Albiceleste.
El historial de lesiones de Foyth genera más dudas
Esta no es la primera vez que Foyth enfrenta una lesión de larga duración desde su llegada al Villarreal en 2020. Anteriormente, el defensor sufrió otros problemas físicos que lo mantuvieron fuera de las canchas por largos períodos, incluyendo lesiones en la rodilla y en el hombro derecho.
Estas dificultades físicas, sumadas a la gravedad de la nueva lesión, generan aún más incertidumbre sobre su futuro inmediato. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, se encuentra siguiendo de cerca el estado de Foyth, quien es considerado un jugador clave dentro de la estructura defensiva del equipo. Sin embargo, los plazos de recuperación podrían impedir su inclusión en la lista definitiva para el Mundial de 2026.