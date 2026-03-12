 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La inflación de alimentos fue de 3,3%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

12 de Marzo de 2026
La inflación de alimentos alcanzó 3,3% en febrero y acumuló un alza de 36% en los últimos 12 meses. El dato mensual se ubicó 0,4 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró en 2,9%, de acuerdo con lo que informó este jueves el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

Inflación de febrero de 2026 (Gráfico: Indec).

 

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: pollo entero, naranja, paleta, papa, cuadril, nalga, hamburguesas congeladas, carne picada común, asado, salchicha tipo Viena.

 

En los primeros dos meses del año, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 8,2%, lo que representó 2,3 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (5,9%).

Las naranjas, entre los productos que más subieron.

 

 

En febrero respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 4,5% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Cuyo (4,3%), Noroeste (4,1%), Pampeana (3,4%), GBA (3%) y Patagonia (2,5%).

 

Los 10 alimentos que más subieron de precio en febrero

 

En febrero, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de enero son los siguientes:

 

Pollo entero: 10,2%.

Naranja: 8,7%.

Paleta: 8,1%.

Papa: 8,1%.

Cuadril: 8%.

Nalga: 8%.

Hamburguesas congeladas: 7,4%.

Carne picada común: 7,1%.

Asado: 5,7%.

Salchicha tipo Viena: 5,7%.

 

Por encima de la inflación general, subieron también aceite de girasol (4,5%), azúcar (4,1%), salchichón (3,8%), salame (3,6%) y queso sardo (3,1%).

Los fideos bajaron su precio.

 

Los alimentos que bajaron de precio en febrero

 

En febrero también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con enero. Fueron los siguientes:

 

Fideos secos tipo guisero: -0,5%.

Polvo para flan: -0,5%.

Tomate entero en conserva: -1,9%.

Manzana deliciosa: -2,2%.

Zapallo anco: -3,2%.

Banana: -4,3%.

Pan de mesa: -4,6%.

Lechuga: -6,3%.

Limón: -16,9%.

Tomate redondo: -22,2%.

