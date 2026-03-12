Video: un hombre disparó cerca de una escuela y generó pánico durante las clases

Momentos de tensión se vivieron en una escuela del partido bonaerense de Pilar luego de que un hombre comenzara a disparar en las inmediaciones del establecimiento mientras los alumnos se encontraban en horario de clases. El episodio ocurrió el 10 de marzo por la tarde en la primaria "Hermanos Latinoamericanos" N°40, ubicada en el barrio Agustoni.

De acuerdo con el relato de padres y madres de estudiantes, la situación se produjo alrededor de las 17 cuando se registró un enfrentamiento entre personas que residen en la zona. En medio del conflicto, uno de los hombres habría efectuado disparos cerca del edificio de la escuela, lo que generó preocupación entre docentes y familias.

Disparos y disturbios cerca del establecimiento

Según indicaron integrantes de la comunidad educativa, dos hombres comenzaron a disparar en las afueras del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela. Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes habría arrojado botellas dentro del predio.

La situación provocó momentos de temor entre alumnos y docentes que se encontraban dentro de las aulas cuando ocurrieron los hechos. Algunas familias señalaron que uno de los agresores habría ingresado al predio con un rifle.

Disturbios en la puerta de una escuela de Pilar: piden seguridad https://t.co/Po1t5ULp9W pic.twitter.com/fKBN7dgy2D — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) March 12, 2026

“Esto pasó cuando los chicos estaban dentro de las aulas. Un hombre entró con un rifle y disparó, mientras otras personas arrojaban botellas a otro grupo que estaba dentro de la escuela”, relató Jésica, madre de un alumno del establecimiento a Pilar de Todos.

Reclamo de la comunidad educativa

Tras el episodio, padres y vecinos manifestaron su preocupación por la seguridad en la zona. Según explicaron, desde hace tiempo denuncian situaciones de violencia vinculadas a una familia que residiría cerca del establecimiento educativo.

De acuerdo con información brindada por fuentes del caso, el presunto autor de los disparos estaría identificado y el arma utilizada sería un rifle de aire comprimido.

La comunidad educativa pidió a las autoridades que se adopten medidas para reforzar la seguridad en la escuela y en sus alrededores. “Los vecinos venimos denunciando desde hace años situaciones de agresiones y conflictos que ocurren cerca del establecimiento. Pedimos que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y a los docentes”, señalaron en un mensaje difundido públicamente.