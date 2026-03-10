Video: allanamiento en una quinta terminó con tiroteo durante una pool party y un muerto

Un allanamiento realizado por la policía en una casa quinta de la localidad bonaerense de 9 de Abril, partido de Lomas de Zamora, terminó con un fuerte tiroteo entre los agentes y un grupo de sospechosos. El operativo se llevó adelante mientras en el lugar se desarrollaba una pool party.

El procedimiento tenía como objetivo detener a integrantes de una banda acusada de robar autos en la zona sur del conurbano bonaerense. Según la investigación judicial, los vehículos sustraídos eran utilizados para cometer entraderas o adulterados para su posterior venta.

Durante el allanamiento, los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al predio donde se encontraba reunido el grupo de sospechosos. En ese momento, uno de los presentes abrió fuego desde la planta alta de la vivienda.

Un sospechoso murió tras el tiroteo

Ante la agresión, los policías respondieron con sus armas reglamentarias y se produjo un intenso intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, uno de los acusados resultó gravemente herido en la cabeza.

Luego del allanamiento, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona. Sin embargo, falleció poco después a causa de las heridas sufridas durante el tiroteo.

🚨 TIROTEO EN ALLANAMIENTO EN ZONA SUR Cayó banda que robaba autos para entraderas. Un sospechoso MURIÓ tras enfrentarse con la policía. pic.twitter.com/Xm9VsmbrxN — Alejandro Pueblas (@alepueblasok) March 10, 2026

En el lugar también fueron detenidos otros presuntos integrantes de la organización criminal que se encontraban en la quinta. Los sospechosos quedaron imputados por distintos delitos vinculados a la investigación.

Investigación por una banda dedicada al robo de autos

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Lomas de Zamora. Según los investigadores, la organización tenía una estructura definida con distintos roles para llevar adelante las maniobras delictivas.

Entre las tareas que realizaban se encontraba el robo de vehículos, la provisión de armas, la adulteración de automóviles y la administración del dinero obtenido mediante los delitos.

El allanamiento formó parte de una serie de procedimientos ordenados por la Justicia en el marco de la investigación. En total se realizaron 33 operativos y se concretaron al menos 15 detenciones vinculadas a la banda.