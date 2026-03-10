 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Infraestructura escolar

Concepción del Uruguay: proyectan obras en la Escuela Normal que alcanzarán a más de 1.200 alumnos

10 de Marzo de 2026
Escuela Normal de Concepción del Uruguay.
El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres para ejecutar trabajos en los niveles inicial y primario de la Escuela Normal Mariano Moreno. La intervención busca resolver problemas edilicios y mejorar las condiciones de uso en un edificio educativo clave de la ciudad.

El Gobierno de Entre Ríos avanzó con el proceso para ejecutar obras en la Escuela Normal Mariano Moreno de Concepción del Uruguay, una institución que alberga a más de 1.200 estudiantes. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y apunta a mejorar distintos sectores del edificio.

 

 

La escuela, cuya construcción data de 1914, es uno de los edificios educativos más emblemáticos de Concepción del Uruguay. Actualmente cuenta con una matrícula de 1.289 alumnos distribuidos entre los niveles inicial, primario y secundario, además de compartir sus instalaciones en horario vespertino con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader.

 

Problemas edilicios y obras previstas

 

Las tareas previstas buscan resolver diferentes problemas detectados en el establecimiento. En el nivel inicial se registran inconvenientes relacionados con el escurrimiento del terreno y el deterioro de los pisos, mientras que en el nivel primario se observaron desgastes y hundimientos en los solados de madera.

 

Escuela Normal de Concepci&oacute;n del Uruguay.
Escuela Normal de Concepción del Uruguay.

 

El proyecto contempla intervenir una superficie de 385 metros cuadrados. Entre los trabajos previstos se incluye la remoción de pisos y contrapiso en el acceso y en dos salas del nivel inicial, además de la construcción de una rampa que permitirá mejorar la accesibilidad.

 

Presupuesto y empresas interesadas

 

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 39.678.129 pesos y un plazo estimado de ejecución de 60 días corridos. El procedimiento administrativo se realizó en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

 

 

En la apertura de sobres se presentaron tres empresas interesadas en ejecutar los trabajos: Schmidt Marcelo Fabián, Constructora Cardenal S.A.S. y Benedetti Miguel Ángel. Las mejoras previstas permitirán optimizar las condiciones de uso de un edificio clave para la comunidad educativa de Concepción del Uruguay.

