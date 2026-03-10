Inauguraron un lactario en la sede central de OSER en Paraná

El nuevo espacio, impulsado por iniciativa de SEOSPER, fue creado para acompañar a las trabajadoras que transitan el período de lactancia, brindando condiciones de privacidad, higiene y comodidad para amamantar o extraer y conservar leche durante
Inauguraron un lactario en la sede central de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en calle Andrés Pazos de Paraná. El nuevo espacio, 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲l Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (SEOSPER), fue creado para acompañar a las trabajadoras que transitan el período de lactancia, brindando condiciones de privacidad, higiene y comodidad para amamantar o extraer y conservar leche durante la jornada laboral.
"Se trata de un paso significativo hacia entornos laborales más inclusivos y respetuosos", valoraron desde el sindicato.
La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional N.º 26.873 de Promoción y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna y propone garantizar condiciones de privacidad, higiene, seguridad y comodidad para que las trabajadoras lactantes puedan amamantar o extraer y conservar su leche durante la jornada laboral.
Con esta acción, SEOSPER reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la equidad de género y la promoción de la salud, impulsando políticas concretas que colocan el bienestar de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias en el centro de la acción sindical.