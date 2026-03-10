Donald Trump amenaza a Irán con una ofensiva “20 veces más fuerte” por el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública contra Irán en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y aseguró que su país responderá con una ofensiva militar “20 veces más fuerte” si se interrumpe el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

La declaración de Donald Trump se produjo luego de que se conociera un nuevo episodio vinculado al conflicto en la región, cuando la Guardia Revolucionaria iraní informó que un petrolero fue atacado durante el fin de semana. Ese hecho volvió a encender las alarmas internacionales por la posibilidad de que se vea afectada una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de energía.

El mandatario estadounidense utilizó su red social Truth Social para difundir su mensaje y advertir sobre las consecuencias que tendría un eventual bloqueo del paso marítimo.

El mensaje de Trump

A través de su publicación, Donald Trump sostuvo que Estados Unidos reaccionaría con dureza ante cualquier intento de impedir la circulación de petróleo por ese corredor estratégico, según informó El Día.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”, escribió el presidente estadounidense.

En el mismo mensaje, Donald Trump utilizó un tono aún más contundente al referirse a las posibles consecuencias para el país asiático. “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, expresó.

La tensión está sobre el Estrecho de Ormuz. Foto: Archivo.

Advertencia directa a Irán

Durante su publicación, Donald Trump también utilizó una frase que generó repercusión internacional por su tono amenazante. “Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se conocieron luego de que autoridades iraníes informaran que el Estrecho de Ormuz podría verse afectado por la escalada militar en la región. Según el comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, el corredor marítimo habría quedado temporalmente cerrado al tráfico tras el ataque contra un petrolero.

Un punto clave para el petróleo mundial

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo. Una parte significativa del crudo que se comercializa a nivel global atraviesa ese corredor que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo.

Por ese motivo, cualquier conflicto que afecte la navegación en ese punto estratégico genera preocupación en los mercados internacionales y en los países que dependen del suministro energético.