Selección Argentina: qué jugadores preocupan a Scaloni antes de la Finalissima

La Selección Argentina comienza a mirar con atención la situación física de varios de sus futbolistas a pocas semanas de disputar la Finalissima frente a España. El encuentro entre el campeón de América y el campeón de Europa está previsto para el 27 de marzo y genera expectativa en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

En medio de ese escenario, la Selección Argentina sigue de cerca la evolución de distintos jugadores que atraviesan procesos de recuperación tras lesiones sufridas en sus clubes. Mientras algunos futbolistas ya retomaron la actividad, otros continúan con trabajos diferenciados y todavía no está asegurada su presencia en el partido.

El encuentro, que en principio se disputaría en Doha, todavía mantiene cierto grado de incertidumbre en relación con la sede definitiva. Sin embargo, hasta el momento el compromiso no fue suspendido y continúa dentro del calendario previsto.

Una baja confirmada para Scaloni

Dentro del panorama médico de la Selección Argentina, el único futbolista descartado para ese compromiso es el defensor Juan Foyth. El jugador del Villarreal sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha y permanece en recuperación desde hace varias semanas.

La lesión fue de tal magnitud que incluso lo dejó fuera de la última Copa del Mundo, por lo que el defensor continúa con su proceso de rehabilitación y no estará disponible para el duelo ante España.

Jugadores que lograron recuperarse

A pesar de algunas preocupaciones iniciales, varios futbolistas que habían atravesado molestias físicas ya pudieron regresar a la actividad con sus equipos. Entre ellos aparecen Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes.

Hay preocupaciones sobre los jugadores de la Selección.

En el caso del mediocampista surgido en Boca, logró volver a jugar después de superar un problema en el tobillo que lo había mantenido alejado de las canchas durante algunos partidos. Su regreso representa una señal positiva para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, que lo considera una pieza habitual dentro del mediocampo.

Los casos que aún generan dudas

Más allá de esas recuperaciones, existen dos situaciones que todavía generan incertidumbre dentro del plantel. Se trata de Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso, quienes continúan recuperándose de lesiones musculares.

El delantero del Inter arrastra una distensión en el sóleo de la pierna izquierda desde el 20 de febrero. Aunque en los últimos días volvió a integrar el banco de suplentes en su club, todavía no sumó minutos en cancha y su evolución es seguida de cerca.

En el caso de Lo Celso, el panorama aparece más complejo. El mediocampista surgido en Rosario Central sufrió una lesión muscular a principios de febrero y aún no logró regresar a la competencia con Betis. Si finalmente logra estar en la convocatoria, llegaría con poco ritmo de juego.