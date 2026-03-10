Paraná vivió una multitudinaria quinta edición de la Carrera Nocturna

La prueba organizada por la Municipalidad convocó a alrededor de 2000 atletas y aficionados. La competencia tuvo su punto de partida en el balneario Thompson con recorridos de 10 kilómetros competitivos, además de 5 kilómetros en modalidades competitiva y recreativa.
La quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” se consolidó como una de las propuestas deportivas más convocantes de la ciudad. Desde las primeras horas de la tarde, el balneario Thompson se convirtió en el punto de encuentro de atletas, familias y vecinos que acompañaron el desarrollo de la competencia.
Con largada y llegada en ese sector de la costa, los participantes recorrieron distintos puntos de la ciudad en un circuito que combinó exigencia deportiva y paisajes característicos de Paraná. La carrera reunió a corredores de diferentes localidades de Entre Ríos y de provincias vecinas, lo que reafirmó el crecimiento de esta propuesta en el calendario atlético regional.
El viceintendente, David Cáceres, expresó: “La jornada fue una verdadera fiesta; esta carrera nocturna se viene consolidando y trata de unir distintas aristas de la gestión municipal. Fomentamos el deporte, la recreación y las actividades saludables, renovando nuestros espacios públicos como el Thompson, la costanera y el parque, mientras abrazamos la majestuosidad del río Paraná. También promovemos la sustentabilidad, mostrando cómo convivimos con el ambiente”.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó las labores coordinadas que hacen posible el evento: “Hemos trabajado con emprendedores locales, por ejemplo, para mejorar la indumentaria. Cada año damos un paso más con empresas locales que se suman a la organización, porque ven que hay una carrera que tiene más proyección por la seriedad con la que se aborda desde diferentes áreas. Esto genera que muchos atletas, a nivel nacional y provincial, quieran venir y elijan la fecha para participar de esta carrera nocturna de Paraná”.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, subrayó la importancia del evento en el calendario deportivo regional: “La carrera nocturna ya se consolidó en el calendario de carreras de calle de la región, porque tenemos no solo paranaenses, sino muchísima gente que viene del resto de la provincia, de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Corrientes”.
Ganadores de la competencia
En lo deportivo, la competencia tuvo un alto nivel de participación y un ritmo exigente en ambas distancias. En los 10 kilómetros, el primer lugar fue para Álvaro Nocenti (Santa Fe), mientras que en la rama femenina se impuso Agustina Balbuena (La Paz). En la prueba de 5 kilómetros, el ganador fue de Lorenzo Suárez, mientras que entre las mujeres la vencedora fue Lucrecia Godoy.
Un desafío que tuvo sus frutos
El ganador de los 10 km, Álvaro Nocenti, contó que el circuito de este 2026 “fue un poco más rápido que el anterior; estuvo muy bueno. Más que disfrutar, se sufrió, pero quedé conforme porque hice 32 minutos clavados”. En ese sentido, señaló que “si bien había alrededor de 25 grados hubo mucha humedad, por lo que se sintió pesado, pero la carrera estuvo linda y muy peleada. El año pasado también vine y quedé a dos segundos del primero, así que esta vez vine por la revancha y me la pude llevar”.
La ganadora de los 10 kilómetros, Agustina Balbuena, dijo: “Estaba nerviosa porque hace tiempo no corro 10 km. Corro desde hace ocho años y entreno todo el año, así que quedé muy conforme. El circuito estuvo lindo, bien marcado y señalizado. Me costó en el kilómetro 5, pero pude recuperarme. Agradezco mucho a mi familia, a mi grupo Eco Running y a Lucio Oliva por el acompañamiento”.
El ganador de los 5 km, Lorenzo Suárez, afirmó: “Estoy muy contento: es la primera vez que salgo primero en la Carrera Nocturna y la tercera que corro aquí. Entreno todos los días para mejorar y esto significa mucho. La iluminación de las calles estuvo buena y el circuito también; es un evento sano que nos hace bien y sirve para compartir con amigos y familia”.
Resultados de la Carrera Nocturna
General 10 km Masculino
Álvaro Nocenti (Santa Fe)
Juan Cruz Bustos (Seguí)
Martín Rodríguez (Paraná)
Imanol Quiroz (La Paz)
Ignacio Robledo (San Lorenzo)
General 10 km Femenino
Agustina Balbuena (La Paz)
María Pereyra (Paraná)
Anabella Rizzi (Lib. San Martín)
Sandra Martínez (Paraná)
Vanina Rivero (C. del U.)
General 5 km Femenino
Lucrecia Godoy (Paraná)
Lorena Guadalupe Carussi Alipio (Paraná)
Janet Arduino (Paraná)
Flavia Krenz (Paraná)
Carolina Lesa (Paraná)
General 5 km Masculino
Lorenzo Facundo Suárez (Paraná)
Nicolás Godoy (Paraná)
Daniel Acosta (Paraná)
Johann Pereyra (Paraná)
Ramiro Rossi (Victoria)