Video: una camioneta se despistó en una exhibición sobre barro y terminó contra el público

Un episodio ocurrido durante una exhibición automotor generó preocupación entre los asistentes a un evento realizado en la localidad misionera de El Soberbio. Una camioneta 4x4 perdió el control mientras participaba de una demostración de manejo sobre barro y terminó embistiendo a un grupo de espectadores que se encontraban a un costado del circuito.

El hecho se registró el sábado por la tarde en un trompódromo ubicado cerca de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo. La actividad formaba parte de una jornada de exhibiciones organizada por el grupo Tropa dos Brutos, que había convocado a conductores de vehículos todoterreno y a público que se acercó para observar las maniobras.

El momento en que la camioneta se desvió de la pista fue captado por algunas personas que estaban en el lugar. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron repercusiones entre los usuarios que compartieron el video del incidente.

Cómo ocurrió el incidente

Según lo que puede observarse en las grabaciones difundidas, el vehículo involucrado era una Ford Ranger preparada para este tipo de pruebas. Durante una maniobra sobre el circuito de barro, la camioneta derrapó, subió un terraplén lateral y avanzó hacia el sector donde se encontraba parte del público.

Las imágenes muestran que la pista estaba delimitada por una cinta de peligro que funcionaba como única separación entre los participantes y los espectadores. En ese sector se encontraban varias personas que observaban la demostración.

MISIONES: UNA CAMIONETA PERDIÓ EL CONTROL Y CHOCÓ AL PÚBLICO EN UN TROMPÓDROMO El accidente ocurrió durante una exhibición de camionetas y tractores en un circuito de barro en El Soberbio. Una Ford Ranger derrapó, subió a un terraplén y atropelló a los espectadores. pic.twitter.com/AOnM5sJyzA — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) March 10, 2026

El impacto alcanzó al menos a dos asistentes que estaban ubicados detrás de esa señalización, según informó la Agencia NA. Sin embargo, las grabaciones no permiten confirmar si alguna persona quedó atrapada debajo del vehículo o si logró apartarse a tiempo.

Falta de información oficial sobre heridos

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre la gravedad de las lesiones. Tampoco trascendieron detalles acerca de posibles traslados a centros de salud tras el incidente.

La actividad en la que ocurrió el incidente incluía distintas pruebas de destreza para vehículos todoterreno. El predio contaba con circuitos diferenciados para camionetas y tractores que debían atravesar zonas de barro y obstáculos.

Además de las exhibiciones, el evento ofrecía otras propuestas recreativas para el público. Entre ellas se encontraban música en vivo, juegos para niños y distintas actividades pensadas para quienes se acercaban a pasar la jornada.