Madre cuestionó la versión de suicidio de su hijo y pidió esclarecer su muerte

“Me dijeron que la causa de muerte fue un disparo en la sien izquierda y mi hijo era derecho. ¿Cómo lo hizo?”, cuestionó la mujer que busca el esclarecimiento de la muerte del joven de 24 años, ocurrida en agosto de 2024 y de la cual recién tuvo su confirmación, en abril del año siguiente.
La madre de Kevin Benegas cuestionó la versión de suicidio que figura en la causa por la muerte de su hijo y reclamó que se esclarezca lo ocurrido. El joven, de 24 años y oriundo de Buenos Aires, fue hallado sin vida el 9 de agosto de 2024 en una vivienda de Paraje Las 14, en el departamento Federación.
Isabel Benegas afirmó que desde entonces busca respuestas sobre las circunstancias del hecho y que aún no recibió explicaciones que le permitan comprender lo sucedido. “Vengo a pedir justicia, a que me digan qué pasó con mi hijo”, expresó en declaraciones a Chajarí al día.
Según relató la mujer, Kevin se había trasladado desde La Matanza a Paraje Las 14 luego de conseguir trabajo en un establecimiento rural; había sido contratado como cuidador y se encontraba ilusionado con su nueva fuente laboral. Había comprado un caballo, ahorraba dinero y soñaba con tener su propio vehículo.
El 8 de agosto de 2024, el joven mantuvo su último contacto con su madre durante la mañana y más tarde habló con su hermana. De acuerdo con su relato, en esas conversaciones el joven manifestó estar conforme con su nuevo trabajo. “Todo parecía estar en orden, él estaba contento con el lugar donde estaba trabajando”, contó su madre.
“Él tenía proyectos, estaba contento, hablábamos todos los días. No era una persona deprimida”, aseguró
Meses de incertidumbre
El 11 de agosto, Isabel intentó comunicarse nuevamente con su hijo, pero el mensaje no fue entregado. A partir de ese momento comenzó a realizar gestiones para conocer su paradero. Según relató, primero se comunicó con dependencias policiales de Chajarí, donde le indicaron que debía realizar la denuncia en Buenos Aires, ciudad donde residía previamente el joven.
Luego, en una comisaría de Buenos Aires le indicaron que debía hacer el pedido en Chajarí, ya que el último domicilio del joven estaba en Entre Ríos.
La noticia meses después
La mujer aseguró que recién en abril de 2025 logró obtener una respuesta. “Me dijeron que querían avisarme que mi hijo se había quitado la vida”, recordó.
Según relató, desde la comisaría le indicaron que debía viajar a Chajarí para obtener más información.
Isabel también afirmó que consultó a una fiscal sobre el motivo por el cual no había sido notificada del fallecimiento de su hijo. “Me dijeron que no me avisaron porque era mayor de edad”, relató.
Dudas sobre las circunstancias del hecho
La madre del joven señaló que el cuerpo de su hijo ya había sido sepultado cuando ella tomó conocimiento de la muerte. “El 11 de agosto mi hijo ya estaba bajo tierra. El patrón hizo el trámite y lo sepultaron”, sostuvo.
Además, expresó dudas sobre la versión oficial del hecho. “Me dijeron que la causa de muerte fue un disparo en la sien izquierda y mi hijo era derecho. ¿Cómo lo hizo?”, cuestionó.
Según el relato de la familia, el cuerpo presentaba un orificio de bala en el costado izquierdo (Kevin era diestro) y fue encontrado semidoblado, con el torso hacia el baño y las piernas afuera, una posición que no coincide con la mecánica de un suicidio.
Hasta hoy, no se han difundido públicamente los resultados de las pericias balísticas, ni se ha confirmado la procedencia del arma ni el calibre exacto. (presumen un 22.)Los familiares afirman que hubo omisiones en la custodia de pruebas y que no se respetaron los tiempos legales para comunicar la muerte.
También indicó que vecinos del lugar le señalaron que el joven se mostraba contento y que no habrían escuchado disparos el día del hecho.
Búsqueda de justicia
La mujer aseguró que actualmente cuenta con asesoramiento legal para avanzar con las acciones judiciales correspondientes. “Ahora tengo abogado y él me va a decir los pasos a seguir”, señaló.
Los familiares solicitan tres medidas concretas: acceder al cuerpo de Kevin para poder trasladarlo y despedirlo con dignidad -según indicaron, desde la Fiscalía les informaron que deberán esperar cinco años, aunque no brindaron explicaciones-; que la Justicia entregue el teléfono y las pruebas retenidas, ya que hoy la Fiscalía comunicó que no pudieron abrir el dispositivo; y que se realicen todas las pericias necesarias para determinar si hubo participación de terceros
Además, adelantó que planea realizar una concentración pacífica frente a los tribunales de Chajarí para pedir que se investigue el caso. “Yo sé que mi hijo no se quitó la vida. Lo dije desde el primer día y lo voy a seguir sosteniendo”, afirmó.
Mientras tanto, la familia continúa reclamando respuestas para esclarecer la muerte del joven.