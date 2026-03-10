Reforma laboral: advierten que el fondo para despidos restará recursos a la Anses

advierten que el fondo para despidos restará recursos a la Anses

La reforma laboral aprobada recientemente incluyó una serie de medidas que, según especialistas, podrían generar una disminución en los recursos del sistema previsional. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la reducción de contribuciones patronales, lo que impactaría directamente en el financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El proyecto establece distintos mecanismos vinculados al empleo registrado, al blanqueo laboral y a los costos de despido. Sin embargo, analistas advierten que varias de esas disposiciones implican menores aportes al sistema jubilatorio.

De acuerdo con especialistas en derecho laboral y previsional, las modificaciones se suman a otras medidas recientes que ya venían reduciendo los ingresos del organismo previsional.

Cambios en aportes y contribuciones

El abogado laboralista Aníbal Paz señaló que uno de los puntos centrales de la reforma es la ampliación de conceptos considerados no remunerativos dentro del salario. Estos rubros no generan aportes ni contribuciones a la Seguridad Social, lo que implica una reducción directa en los recursos del sistema previsional.

Entre esos beneficios se incluyen servicios de comedor, reintegros de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos para el trabajador y su grupo familiar, cuando son cubiertos por el empleador.

Según explicó el especialista, estos conceptos quedan excluidos del cálculo de aportes previsionales y de las contribuciones patronales destinadas al sistema jubilatorio.

Beneficios para regularizar empleo

Otro de los capítulos de la reforma establece un esquema de promoción del empleo registrado. A través del Programa de Promoción de Empleo Registrado (PER), se contempla la condonación de deudas vinculadas a contribuciones a la Seguridad Social.

La normativa establece que la reglamentación definirá los porcentajes de condonación sobre capital, intereses y multas, aunque fija un piso: en ningún caso podrá ser inferior al 70% del total adeudado. Además, la ley prevé incentivos para cancelar deudas al contado y beneficios especiales para micro, pequeñas y medianas empresas.

Los especialistas advierten que este esquema también implicará menores ingresos para el sistema previsional, dado que parte de las deudas históricas dejarán de ser recuperadas.

Blanqueo laboral y aportes previsionales

La reforma laboral también contempla un régimen de blanqueo de trabajadores no registrados. En ese marco, se reconoce hasta cinco años de servicios para el acceso a la jubilación de quienes sean regularizados. Sin embargo, esos períodos reconocidos no incluirán el ingreso retroactivo de los aportes previsionales que no fueron realizados en su momento.

Además, los meses o años reconocidos mediante el blanqueo no se considerarán para el cálculo del haber jubilatorio futuro.

Reducción de contribuciones patronales

El proyecto también incorporó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que prevé una reducción de las alícuotas patronales durante 48 meses para nuevas relaciones laborales.

La medida busca estimular la contratación formal de trabajadores, pero también implicará una reducción temporal de ingresos para el sistema previsional.

El Fondo de Asistencia Laboral

Uno de los puntos más debatidos de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo estará destinado a financiar el pago de indemnizaciones por despido.

El fondo se integrará mediante una contribución mensual obligatoria:

1% de las remuneraciones en el caso de grandes empresas.

2,5% en micro, pequeñas y medianas empresas.

Estos aportes se calcularán sobre la misma base salarial que se utiliza para las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según el abogado Luis Ramírez, el FAL tiene “dos objetivos, uno declarado y otro oculto”. De acuerdo con su análisis, el objetivo formal es facilitar el pago de indemnizaciones laborales en casos de despido.

No obstante, sostuvo que el fondo también podría utilizarse para financiar al Tesoro mediante la compra de títulos de deuda pública.

Impacto en el sistema jubilatorio

Especialistas advirtieron que la combinación de estas medidas podría profundizar los problemas de financiamiento del sistema previsional.

Entre los factores mencionados se encuentran la ampliación de rubros no remunerativos, la reducción de contribuciones patronales, las condonaciones de deuda previsional y el reconocimiento de aportes en procesos de blanqueo sin el ingreso efectivo de cotizaciones.

A esto se suma la reciente eliminación de la moratoria previsional, lo que ya comenzó a reducir el número de personas que acceden a la jubilación.

Debate por una futura reforma previsional

En este contexto, distintos analistas sostienen que el Gobierno evalúa avanzar con una reforma previsional de mayor alcance.

Entre los puntos que se mencionan en el debate aparecen la posible suba gradual de la edad jubilatoria, la revisión de regímenes diferenciales —entre ellos el de docentes— y cambios en el sistema de pensiones por viudez, dio cuenta Clarín.

Mientras tanto, el bono previsional de hasta 70.000 pesos, destinado a jubilados que perciben el haber mínimo, continúa congelado desde hace dos años sin actualización por movilidad.