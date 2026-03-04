AUH con aumento: quiénes no cobran y cuáles son los motivos más frecuentes

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga en marzo de 2026 con nuevos valores tras la actualización mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El incremento es del 2,9%, porcentaje que surge del último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI. En el caso de la AUH, los depósitos se realizan del 9 al 20 de marzo, mientras que otras prestaciones se acreditan en distintas fechas dentro del mismo mes.

AUH: cuánto se cobra en marzo de 2026

Con la suba del 2,9%, la AUH queda en $132.813 por hijo. Sin embargo, en la cuenta se depositan $106.250 mensuales, ya que ANSES retiene el 20% restante. Ese monto acumulado se paga posteriormente, cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad actualizados.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el valor asciende a aproximadamente $432.461 en marzo. En el recibo figuran el monto total actualizado y el importe efectivamente depositado, con posibles diferencias según retenciones u otros conceptos incluidos en la liquidación.

Quiénes pueden quedar sin cobrar la AUH

Entre los motivos más frecuentes por los que una persona puede no percibir la AUH en marzo se encuentran el incumplimiento de requisitos básicos, como la residencia legal en el país, la documentación vigente, el vínculo acreditado con el menor a cargo y una condición laboral compatible con el programa.

Cuando el sistema detecta registros de empleo formal, la situación puede pasar al régimen contributivo de asignaciones familiares, lo que implica dejar de liquidar la AUH.