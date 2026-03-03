 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Meteorología

Persistiría por otras 72 horas el mal tiempo en Entre Ríos

El mal tiempo en Entre Ríos se mantendría al menos hasta el viernes, con lluvias, lloviznas y chaparrones que afectarían a cinco departamentos de la provincia, según el pronóstico oficial.

3 de Marzo de 2026
Seguiría el mal tiempo en la provincia de Entre Ríos.
Seguiría el mal tiempo en la provincia de Entre Ríos. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El mal tiempo en Entre Ríos continuará durante las próximas 72 horas y afectará especialmente a los departamentos Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá. De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevén jornadas inestables entre miércoles y viernes, con lluvias intermitentes, lloviznas persistentes y chaparrones que podrían intensificarse por momentos. La inestabilidad se mantendría como consecuencia del ingreso de aire húmedo y la presencia de nubosidad abundante en la región.

 

 

Las condiciones comenzarían a desmejorar desde la madrugada del miércoles, con probabilidad de precipitaciones aisladas que se extenderán durante buena parte del día. Para el jueves, el panorama no mostraría mejoras significativas y se espera que las lluvias se tornen más frecuentes, acompañadas por períodos de mayor intensidad. El viernes, en tanto, se perfila como una jornada con chaparrones más marcados y acumulados que podrían resultar considerables en algunos sectores.

 

Además de las precipitaciones, el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas se mantendrán dentro de valores templados a cálidos. Las mínimas rondarán entre los 18 y 21 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 27 y 30 grados, generando un ambiente húmedo que incrementará la sensación térmica.

 

Inestabilidad persistente y posibles acumulados

 

El escenario meteorológico indica que el mal tiempo podría intensificarse por momentos, especialmente durante la tarde y la noche del jueves y el viernes. En esos períodos no se descartan chaparrones de variada intensidad, con mejoras temporarias que no implicarán un cambio definitivo de las condiciones. La presencia de viento leve a moderado del sector este contribuirá a sostener la humedad sobre el territorio provincial.

 

En Paraná y Diamante, se prevé que las lluvias se presenten de manera intermitente, alternando con lapsos de menor actividad. En Villaguay, La Paz y Nogoyá, en tanto, las precipitaciones podrían mostrarse algo más persistentes, con lloviznas prolongadas y momentos de mayor intensidad hacia el cierre de la semana laboral.

 

 

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones al circular por rutas y caminos rurales, donde la acumulación de agua podría generar sectores resbaladizos o con visibilidad reducida.

 

Recomendaciones ante el mal tiempo

 

Frente a este panorama, se sugiere revisar desagües y canaletas para evitar anegamientos, asegurar objetos que puedan desplazarse con el viento y prever tiempos de traslado más amplios en caso de viajes. También se aconseja prestar atención a eventuales alertas que pudieran emitirse si las condiciones se tornan más adversas.

 

Si bien el mal tiempo en Entre Ríos persistiría hasta el viernes, no se descarta que hacia el fin de semana las condiciones comiencen a estabilizarse de manera gradual. Sin embargo, el mejoramiento sería paulatino y dependerá de la evolución del sistema frontal que afecta a la región.

 

De esta manera, la provincia atravesará tres jornadas marcadas por la inestabilidad, con lluvias y chaparrones que exigirán precaución y seguimiento constante del pronóstico. La tendencia indica que el alivio llegaría recién después de las 72 horas previstas, aunque será clave observar la actualización de los informes meteorológicos oficiales.

Temas:

Lluvia mal tiempo Entre Ríos Chaparrones
