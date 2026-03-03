Temporal en Santa Fe: Hubo vientos de hasta 120 k/h, caída de árboles y accidentes

La provincia de Santa Fe enfrentó un temporal severo que afectó especialmente a las localidades del sur, como Arroyo Seco, Fighiera y Villa Gobernador Gálvez. También la ciudad de Rosario sufrió graves daños y registró gran caída de árboles.
Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil, informó Cadena 3 Rosario, sobre la situación actual y las acciones que se están tomando para mitigar los daños.
“Teníamos la información de que íbamos a tener fenómenos de lluvia y tormentas fuertes, especialmente de viento”, destacó Escajadillo. La tormenta, que ingresó desde el suroeste, ha generado vientos que en algunos lugares superaron los 90 kilómetros por hora, causando daños significativos al arbolado y voladuras de techos en localidades como Chovet, Venado y Firmat.
El secretario de Protección Civil explicó que cada localidad ha activado su Junta Local de Protección Civil, trabajando en conjunto con los bomberos voluntarios para responder a los inconvenientes provocados por la tormenta. “La afectación al arbolado realmente es muy importante, con servicio eléctrico fuera de funcionamiento en algunas localidades”, agregó.
Escajadillo también se refirió a la situación de las rutas y accesos. “En la madrugada, en la zona de Alcorta, en la ruta 90, bomberos estaban trabajando por grandes ramas caídas sobre la ruta”, indicó. La Agencia Provincial de Seguridad Vial colabora en el despeje de las vías, aunque el trabajo de recuperación puede extenderse por varias horas, como ocurrió en la última tormenta en la ruta 9.
Respecto a la ruta 21, el secretario confirmó que el corte es “continuo y permanente” en localidades como Alvear, Pueblo Ester y Fighiera. “Ahora hay personal de Protección Civil que se está desplazando a la zona de Cañada de Gómez y Correa debido a la voladura de techos de algunas viviendas”, concluyó Escajadillo.
La situación en Rosario
La tormenta que se desató en los primeros minutos de este martes en Rosario y la región, provocó la caída de varios árboles, columnas y techos en Rosario y la región.
Según precisaron desde la Municipalidad, el viento llegó a soplar a 102 kilómetros por ahora y hacia las 7 ya habían recibido 60 reclamos por árboles, cables y columnas caídas.
Uno de los casos más graves fue en Montevideo y Maipú con tres vehículos dañados. Según detalló el móvil de Radio 2, un utilitario y un Peugeot fueron los más afectados.
Otras zonas afectadas fueron La Paz al 1200, San Juan y Río de Janeiro, Rouillón y Presidente Perón.
En Colombres al 1600, se voló por completo el techo de una casa de familia. Allí viven un gasista con sus dos hijos y su esposa embarazada.
Se supo que en la región, un camión con acoplado que circulaba por la Ruta A012 se fue a la banquina y volcó, arrastrando un poste de la línea de media tensión. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas.
El conductor no sufrió lesiones y el daño provocado dejó a gran parte de la localidad sin suministro eléctrico.
En Roldán, las primeras informaciones parten de que todo el casco urbano no tiene luz por la caída de una columna que arrastró cables sobre una vivienda.
Según el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT, las ráfagas llegaron hasta los 95 km/h y el alerta amarillo seguirá durante la mañana.