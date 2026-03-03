Frente Gremial Docente: “Queríamos a los chicos en las escuelas, pero el gobierno no nos escuchó”

El Frente Gremial integrado por SADOP, AGMER, AMET y UDA ratificó el paro docente en el marco del segundo día consecutivo de medida de fuerza, tras rechazar la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno provincial en la Secretaría de Trabajo; los representantes sindicales señalaron que el ofrecimiento no responde a los montos ni a los criterios solicitados en paritarias.

Según explicó el secretario general de AMET, Andrés Bessel, la propuesta oficial llevaba el salario inicial garantizado de 721.000 a 750.000 pesos, pero aclaró que las sumas ofrecidas no son remunerativas ni bonificables. En ese sentido, argumentó que el planteo gubernamental no impacta en la Caja de Jubilaciones ni en la obra social, y advirtió que genera un “achatamiento de la escala salarial”.

Indicaron además que los montos ofrecidos, que en un primer momento rondaban los 40.000 pesos y luego ascendieron a 60.000, resultaron insuficientes frente a la realidad económica. “La propuesta no respondió a los criterios que habíamos definido, tampoco a la necesidad del bolsillo de los compañeros trabajadores de la educación ni a la realidad que atraviesan. Por lo tanto, en ese momento consideramos que no era aceptable y decidimos avanzar con su rechazo y posteriormente con una medida de fuerza, tal como ocurre hoy con el paro que estamos llevando adelante”, argumentó el secretario general de AGMER, Abel Antivero.

Frente Gremial Docente (foto Elonce)

Responsabilidad y continuidad

Desde el Frente Gremial afirmaron que vienen solicitando la apertura de la discusión salarial desde diciembre y responsabilizaron al Gobierno provincial por no haber convocado en tiempo y forma a la apertura de la paritaria docente. Recordaron que el acuerdo firmado el 6 de marzo del año pasado permitió transitar el ciclo lectivo sin conflictos, pero señalaron que este año la primera reunión se concretó recién el 23 de febrero. “Nosotros queríamos que los chicos estén en las escuelas, pero el gobierno no nos escuchó”, remarcó Antivero.

Frente Gremial Docente (foto Elonce)

Los sindicatos reiteraron el pedido de comprensión a la comunidad educativa y aseguraron que continuarán las acciones conjuntas hasta obtener una propuesta que cumpla con los criterios de remuneratividad, bonificación e impacto real en el salario docente.

“Somos los representantes de los trabajadores docentes y este es el momento que tenemos para expresar nuestro malestar y nuestro desacuerdo; la medida de fuerza de acción directa es la herramienta que nos permite ser escuchados. Le pedimos a la comunidad educativa que dialogue con los docentes y conozca la realidad de cada uno. Hoy un docente no llega a fin de mes con su salario y necesita tener dos o tres cargos para alcanzar un ingreso digno. Por eso solicitamos comprensión y acompañamiento, porque también estamos educando de esta manera”, fundamentó la secretaria general de Sadop, Alejandra Frank.